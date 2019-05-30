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«أبو جبل»25| «حسن» يقترب من اكتشاف قاتل أطفاله

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
أبو جبل
أبو جبل
انطلقت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبوجبل"، بطولة مصطفى شعبان، والذى يعرض يوميًّا خلال شهر رمضان على شاشة OnE الفضائية، بمواصلة حسن "مصطفى شعبان" هربه من رجال الشرطة، وفي نفس الوقت يحاول أن يصل إلى "خلود"، بعدما اكتشف أنها هي من قامت بنسخ مفتاح شقته، حيث أصبحت -بالنسبة له- المتهمة الأولى فى قتل أطفاله. ولم تهنأ انتصار "مريم حسن" بالأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل، حيث تعرضت إلى عملية نصب خسرت على أثرها كل شيء، لتنهار تمامًا.
وعاد وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" إلى منزله بعد عدة أيام من الاختفاء، وتحديدا منذ موت ابنه أحمد "عصام السقا"، لكنه لم يتمكن من تجاوز الصدمة الكبيرة التي تعرض لها. (اقرأ أيضًا.. «كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه) وفيما استعان رزق "محمد على رزق" بوالد حبيبته مها لمساعدة
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عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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«ولد الغلابة» 25.. «عيسى» يعرض على «فرح» الزواج

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ولد الغلابة"، بإخفاء "عيسى" -الذي يجسده النجم أحمد السقا- وفرح -وتقدم الشخية الفنانة مي عمر- الأموال التي حصلوا عليها من الاتجار في المخدرات، وذلك بوضعها فوق سطح العقار الذي تقطن فيه "فرح" في القاهرة، وفي الوقت نفسه داهمت الشرطة منزل "صديق" -ويلعب الدور الفنان إدوارد" للبحث عن حمزة -ويجسده كريم عفيفي- الذي هربه "عيسى" من عربة الترحيلات قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، كما كشفت أحداث الحلقة الماضية، حيث أخذت قوات الشرطة تفتش المنزل، لكن دون جدوى.
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«زلزال» الحلقة 25| محمد رمضان ينتصر على المعلم منصور

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "زلزال" بدخول محمد حربي كرامة "زلزال" -محمد رمضان- المزاد على شراء محل في سوق الفاكهة، وهو ما أغضب المعلمين خاصة الذي كان يعمل معه، المعلم منصور -محمود جمعة- وقد أخذ ينافس معه في رفع سعر المحل، وكاد "زلزال" يخسر المزاد بالفعل، لولا تدخل أصدقائه من أهالي العياط ومنهم "الأستاذ زهدي" -أحمد صيام- الذي عاونه لأجل دفع ثمن المحل، وقد جاء لمساعدته بعدما ذهبت إليه باكرًا "صافية" -حلا شيحة- لتخبره بأمر المزاد، الذي رسا في النهاية على "زلزال".
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