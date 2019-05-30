«أبو جبل»25| «حسن» يقترب من اكتشاف قاتل أطفاله

تحرير:التحرير ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م

أبو جبل

انطلقت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبوجبل"، بطولة مصطفى شعبان، والذى يعرض يوميًّا خلال شهر رمضان على شاشة OnE الفضائية، بمواصلة حسن "مصطفى شعبان" هربه من رجال الشرطة، وفي نفس الوقت يحاول أن يصل إلى "خلود"، بعدما اكتشف أنها هي من قامت بنسخ مفتاح شقته، حيث أصبحت -بالنسبة له- المتهمة الأولى فى قتل أطفاله. ولم تهنأ انتصار "مريم حسن" بالأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل، حيث تعرضت إلى عملية نصب خسرت على أثرها كل شيء، لتنهار تمامًا.

وعاد وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" إلى منزله بعد عدة أيام من الاختفاء، وتحديدا منذ موت ابنه أحمد "عصام السقا"، لكنه لم يتمكن من تجاوز الصدمة الكبيرة التي تعرض لها. (اقرأ أيضًا.. «كلبش 3» يتصدر الترند.. و«أبو جبل» يلاحقه) وفيما استعان رزق "محمد على رزق" بوالد حبيبته مها لمساعدة