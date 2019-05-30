أول تعليق من «المصرية للاتصالات» على حريق سنترال الجيزة

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م

حريق - صورة أرشيفية

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع، مساء الخميس، داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره. وانتقل عدد من قيادات "المصرية للاتصالات" إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطة، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.

وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة. ودفع