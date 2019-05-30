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أول تعليق من «المصرية للاتصالات» على حريق سنترال الجيزة

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ م
حريق - صورة أرشيفية
حريق - صورة أرشيفية
أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع، مساء الخميس، داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره. وانتقل عدد من قيادات "المصرية للاتصالات" إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطة، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.
وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة. ودفع
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (4)

السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.
الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

الملك سلمان: أيدينا ستظل ممدودة للشعب الإيراني

قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته مساء الخميس في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، ان النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولي، لكن السعودية ستظل يدها ممدوة للتعاون في المنطقة والعالم للتنمية والازدهار بما في ذلك الشعب الإيراني، بما يجعل العالم العربي مركزا متقدما بما يعكس الازدهار لشعوبنا.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة (بث مباشر)

انطلقت مساء الخميس، القمة العربية الطارئة بعد اكتمال وصول رؤساء وقادة العرب، إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، إذ استقبلهم الملك سلمان، وقادة المملكة العربية السعودية. وبثت قناة العربية، لحظات وصول القادة العرب، وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت قبل قليل في مكة، لبحث تعاون دول الخليج في المنطقة ضد إرهاب إيران. وكان الملك سلمان قد استقبل -في وقت سابق اليوم- قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة، وهاجم الملك سلمان بن عبدالغزيز، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (3)

السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

عادل حامد: المصرية للاتصالات تشهد مرحلة تطور جديدة

المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، في أول لقاء مجمع له مع الصحفيين المتخصصين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشف عن وجه جديد للشركة التي كانت على مدار عشرات السنوات محصورة في مفهوم "وصلة سلك"، بما تحمله الكلمة من معنى واسع، سواء في الاتصالات الصوتية أو خدمات الإنترنت، حيث يرى «حامد» أن التحول الرقمي في مصر لن يكتمل بدون مشاركة المصرية للاتصالات وما تقدمه من بنية تحتية وقيمة مضافة جديدة على تلك البنية التحتية، وهو جزء من مفهوم التحول الذي تنتهجه الشركة المصرية للاتصالات مؤخرًا.
عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تضاعف أرباحها وترفع عملاء الموبايل

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن إجمالي الإيرادات المجمعة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2019 والتي بلغت 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 27% عن نفس الفترة من العام السابق، وساهمت الزيادة في إيرادات وحدات أعمال التجزئة بنسبة 57% من هذا النمو، مدعومة بزيادة إيرادات خدمات البيانات. واستمرت قاعدة مشتركي الشركة في النمو على مستوى جميع الخدمات المقدمة، حيث بلغت الزيادة فى عدد مشتركي التليفون الثابت 11% عن العام السابق وارتفع عدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت 27%.
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