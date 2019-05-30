رياضة

الأولمبية تعلق على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج

تحرير:أحمد محمد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
اللجنة الاولمبية
اللجنة الاولمبية
أكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن تواجد رئيس نادي الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي لن يؤثر على نتيجة اللقاء. وقال العريان في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل سريان قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من دخول الملاعب.
كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت عددا من القرارات ضد نادي الزمالك ورئيسه من بينها منع رئيس النادي من حضور المباريات في كل الألعاب وكذلك منعه من حضور كافة الاجتماعات الخاصة بالاتحادات الأولمبية وعدم الاعتداد بتوقيعه على أي مخاطبات رسمية وكذلك منع فرق النادي في كل الألعاب من اللعب على ملاعب النادي. الجدير
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