رياضة

مران الأهلي.. انتظام «الشحات وأجايي» وإصابة «إكرامي»

تحرير:أحمد سعيد ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٤ م
حسين الشحات
حسين الشحات
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي؛ وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، وذلك، قبل انطلاق مران الفريق، واستمرت الجلسة عدة دقائق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق المسائي. وشهد مران الأهلي، مساء اليوم، خوض اللاعبين فقرة بدنية قبل أن تبدأ الوحدة التدريبية التي شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
واكتفى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم على هامش المران للجماعي، حيث يعاني من رشح خفيف في الركبة تعرض له بعد مران الفريق الجماعي أمس الأول، الثلاثاء. وانتظم الثنائي جونيور أجايي وحسين الشحات في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعد تخلصهما من الإصابة، حيث تعافى الأول من
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حميد احداد

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
حرس-الحدود

حرس الحدود يخطف التعادل من بيراميدز ويقترب من البقاء

اقترب فريق حرس الحدود من البقاء في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خطف تعادلا مثيرًا من نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري، ليرفع أبناء طارق العشري رصيدهم إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد رصيد كل من وادي دجلة والجونة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الخامس عشر ونقطتين عن بتروجيت السادس عشر، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل.
اللجنة-الاولمبية

الأولمبية تعلق على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج

أكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن تواجد رئيس نادي الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي لن يؤثر على نتيجة اللقاء. وقال العريان في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل سريان قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من دخول الملاعب.
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لاسارتى

جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
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مران الأهلي.. جلسة لاسارتي ومركز جديد لإكرامي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي محاضرة قبل انطلاق المران الجماعي، طالب اللاعبين فيها بالتركيز في التدريبات الجماعية دون النظر لموقف الفريق من مسابقة الدوري. واستدعى لاسارتي حراس مرمى الفريق وعقد معهم جلسة طويلة قبل المران، كما اجتمع طارق سليمان مدرب حراس المرمى للمارد الأحمر، مع الثلاثي علي لطفي وأحمد شوبير وأحمد طارق سليمان حراس المرمى، ووجه لهم الدعم قبل بداية المران وأن قرار مشاركتهم سيحدث في أقرب وقت وحثهم على التركيز خلال التدريبات.
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مران الأهلي.. محاضرة لاسارتي ومشاركة أجايي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثامن عشر من مسابقة الدوري الممتاز، وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة عقب الفوز أمس الأول على إنبي بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.
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الأهلي يواصل الصدارة بثنائية في شباك إنبي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره إنبي، بهدفين نظيفين، سجلهما حسين الشحات، ومروان محسن، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
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