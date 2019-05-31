«ولد الغلابة» 25.. «عيسى» يعرض على «فرح» الزواج

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

ولد الغلابة

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ولد الغلابة"، بإخفاء "عيسى" -الذي يجسده النجم أحمد السقا- وفرح -وتقدم الشخية الفنانة مي عمر- الأموال التي حصلوا عليها من الاتجار في المخدرات، وذلك بوضعها فوق سطح العقار الذي تقطن فيه "فرح" في القاهرة، وفي الوقت نفسه داهمت الشرطة منزل "صديق" -ويلعب الدور الفنان إدوارد" للبحث عن حمزة -ويجسده كريم عفيفي- الذي هربه "عيسى" من عربة الترحيلات قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، كما كشفت أحداث الحلقة الماضية، حيث أخذت قوات الشرطة تفتش المنزل، لكن دون جدوى.

وفيما حاولت "صفية" -الفنانة إنجي المقدم- أن تستدرج شقيقها "صديق" في الحديث، كي تعرف منه المكان الذي يختبئ فيه "حمزة"، لكنه لم يخبرها، واكتفى بأن يطمئنها عليه، وأنه في مكان آمن، وتوجه "عيسى" مع "فرح" مجددًا إلى المحامي "جمال لبة" -الفنان أحمد زاهر- الذي أخبرهم على طريقة لتصريف أموال المخدرات بشكل قانوني،