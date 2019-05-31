فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

«ولد الغلابة» 25.. «عيسى» يعرض على «فرح» الزواج

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
ولد الغلابة
ولد الغلابة
انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ولد الغلابة"، بإخفاء "عيسى" -الذي يجسده النجم أحمد السقا- وفرح -وتقدم الشخية الفنانة مي عمر- الأموال التي حصلوا عليها من الاتجار في المخدرات، وذلك بوضعها فوق سطح العقار الذي تقطن فيه "فرح" في القاهرة، وفي الوقت نفسه داهمت الشرطة منزل "صديق" -ويلعب الدور الفنان إدوارد" للبحث عن حمزة -ويجسده كريم عفيفي- الذي هربه "عيسى" من عربة الترحيلات قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، كما كشفت أحداث الحلقة الماضية، حيث أخذت قوات الشرطة تفتش المنزل، لكن دون جدوى.
وفيما حاولت "صفية" -الفنانة إنجي المقدم- أن تستدرج شقيقها "صديق" في الحديث، كي تعرف منه المكان الذي يختبئ فيه "حمزة"، لكنه لم يخبرها، واكتفى بأن يطمئنها عليه، وأنه في مكان آمن، وتوجه "عيسى" مع "فرح" مجددًا إلى المحامي "جمال لبة" -الفنان أحمد زاهر- الذي أخبرهم على طريقة لتصريف أموال المخدرات بشكل قانوني،
اقرأ المزيد
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
ابو-جبل

«أبو جبل»25| «حسن» يقترب من اكتشاف قاتل أطفاله

انطلقت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبوجبل"، بطولة مصطفى شعبان، والذى يعرض يوميًّا خلال شهر رمضان على شاشة OnE الفضائية، بمواصلة حسن "مصطفى شعبان" هربه من رجال الشرطة، وفي نفس الوقت يحاول أن يصل إلى "خلود"، بعدما اكتشف أنها هي من قامت بنسخ مفتاح شقته، حيث أصبحت -بالنسبة له- المتهمة الأولى فى قتل أطفاله. ولم تهنأ انتصار "مريم حسن" بالأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل، حيث تعرضت إلى عملية نصب خسرت على أثرها كل شيء، لتنهار تمامًا.
زلزال (1)

«زلزال» الحلقة 25| محمد رمضان ينتصر على المعلم منصور

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "زلزال" بدخول محمد حربي كرامة "زلزال" -محمد رمضان- المزاد على شراء محل في سوق الفاكهة، وهو ما أغضب المعلمين خاصة الذي كان يعمل معه، المعلم منصور -محمود جمعة- وقد أخذ ينافس معه في رفع سعر المحل، وكاد "زلزال" يخسر المزاد بالفعل، لولا تدخل أصدقائه من أهالي العياط ومنهم "الأستاذ زهدي" -أحمد صيام- الذي عاونه لأجل دفع ثمن المحل، وقد جاء لمساعدته بعدما ذهبت إليه باكرًا "صافية" -حلا شيحة- لتخبره بأمر المزاد، الذي رسا في النهاية على "زلزال".
اقرأ المزيد من الأخبار
ولد-الغلابة (1)

أحمد السقا يرقص في كواليس «ولد الغلابة».. (فيديو)

نشر الفنان أحمد السقا فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك» من كواليس مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، وظهر من خلاله وهو يرقص فى اللوكيشن على الطريقة الصعيدية ممسكًا بعصا، على أغنية العمل «يا جبل ما يهزك ريح»، وسط حضور كل العاملين فى اللوكيشن، وكتب: «شكرا كل رجالة ولد الغلابة»، ووجد هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اقتربت مشاهداته من نصف المليون بعد طرحه بساعات قليلة. وتدور أحداث العمل حول "عيسى" الذي يعاني الفقر ويضطر للعمل في مهنتين بسبب الظروف المادية التي يتعرض لها خلال الأحداث، إذ يتاجر فى المخدرات.
مى-عمر-ومحمد-سامى

مي عمر: هذا رأيي في محمد ممدوح وردي على الانتقادات

تعرضت الفنانة مي عمر، للانتقادات خلال الفترة الماضية، بسبب ترشيح زوجها المخرج محمد سامي لها من أجل المشاركة في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا عليها، واتهامات بأن زوجها وراء زيادة مساحة دورها في المسلسل. ومن جانبها، حرصت على أن ترد على كل هذه الاتهامات، في لقاء مع برنامج "عرب وود"، وصرحت بأن من رشحها للعمل لا يهم الجمهور، وإنما الأهم بالنسبة لهم هو كيف أدت هذه الشخصية، وهل كانت جيدة أم لا.
كريم-عفيفى-مع-احمد-السقا-مسلسل-ولد-الغلابة

محمد سامي يكشف عن مخرج «إعدام حمزة» بـ«ولد الغلابة»

كشف المخرج محمد سامي، تفاصيل تصوير مشهد إعدام "حمزة" الذي يُجسده نجم "مسرح مصر" كريم عفيفي، خلال حلقة اليوم الثلاثاء، من مسلسل "ولد الغلابة"، بعدما قام في الحلقات السابقة بقتل شقيقته "قمر" التي جسدتها الفنانة ريم سامي، بعدما تزوجت سرًا من "ضاحي" الذي جسده النجم محمد ممدوح. وكتب محمد سامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مشهد الحكم على (حمزة) بالإعدام اللي أخرجه هو مساعدي الأول محمد عبدالسلام اللي خلاص استوى وبقى جاهز للانطلاق بقوة، برافو يا محمد ودايمًا فخور بيك يا ضهري".
ولد-الغلابة

ولد الغلابة 23.. الحكم بالإعدام على حمزة

تلقى عيسى الذي يجسده الفنان أحمد السقا رسالة صادمة في الحلقة الثالثة والعشرين من مسلسل «ولد الغلابة» المذاع عبر فضائية MBC مصر، حيث أخبره أحدهم فى رسالة أن أخاه حمزة الذي يجسده الفنان كريم عفيفي حكم عليه بالإعدام. على الفور اتجه عيسى إلى أشقائه ليجد معهم حلا لما حدث، ولكن مازالت صفية التى تجسدها الفنانة إنجي المقدم، تحمل شقيقها عيسى نتائج كل ما حدث لهم، وتلومه، وعاتبته بشده، وقالت له إنها لن ترتاح حتى تراه يعدم، وبدأ عيسى فى تصنيع المخدرات، وتوزيعها ويساعده فى هذا شقيقه صديق الذي يجسده الفنان إدوارد.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org