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مسيرات في البرازيل احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

تحرير:أ.ش.أ ٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٤ م
احتجاجات في البرازيل - صورة أرشيفية
احتجاجات في البرازيل - صورة أرشيفية
نظم مواطنون في البرازيل اليوم الخميس مسيرات حاشدة احتجاجًا على قرار الحكومة خفض الميزانية المخصصة للتعليم. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المسيرات انطلقت في مدن برازيلية عديدة بمشاركة أعداد من المدرّسين والطلاب الذين رددوا الهتافات المناهضة لهذا القرار من الحكومة. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسئولين في الجامعات البرازيلية حذّروا من تأثير هذا الخفض على المنح الدراسية والعملية التعليمية، وصيانة المرافق في المؤسسات التعليمية المختلفة.
وفي 15 مايو الجاري، خرج آلاف الطلاب فى البرازيل فى مظاهرات احتجاجية على قرار الرئيس جايير بولسونارو بتخفيض الميزانية المخصصة للجامعات والمؤسسات التعليمية فى البرازيل بنسبة 30%. وحشد الآلاف من الطلاب فى مدينة ريو دى جانيرو البرازيلية، للتعبير عن رفضهم لتدابير خفض الميزانية التي فرضتها إدارة الرئيس بولسونارو
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