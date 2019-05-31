عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ ص

عمرو سلامة

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.

سلامة أكد أنه سيعلن قريبًا، تفاصيل جديدة عن أبطال العمل، منوهًا بأن اختياره لـ"ما وراء الطبيعة" جاء قبل تحويل رواية "زوديك"، لـ"أحمد خالد توفيق"، إلى مسلسل، وهو يعرض حاليًا في رمضان. وبشأن الأعمال التي يشاهدها في رمضان الحالي، قال إن مسلسل "قابيل" يُعد من أنجح المسلسلات التي تابعها مؤخرًا، موجهًا تهنئة