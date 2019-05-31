إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

مشاجرة -أرشيفية

أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة حلوان، بسبب خلافات الجيرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على أطرافها، وتحرر محضر بالواقعة. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية، بين عائلتين بدائرة القسم، أسفرت عن وقوع 10 مصابين من الطرف الثاني. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وحررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كما شهدت دائرة مركز شرطة الصف، مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بسبب خلافات نسب، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص. تلقي مركز شرطة الصف، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالجيزة، بوقوع مشاجرة بين طرفين فى إحدى القرى بدائرة المركز. على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد طبلية، رئيس المباحث، إلى محل