جريمة

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص
مشاجرة -أرشيفية
مشاجرة -أرشيفية
أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة حلوان، بسبب خلافات الجيرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على أطرافها، وتحرر محضر بالواقعة. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية، بين عائلتين بدائرة القسم، أسفرت عن وقوع 10 مصابين من الطرف الثاني. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وحررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
كما شهدت دائرة مركز شرطة الصف، مشاجرة بالأسلحة النارية، بين عائلتين بسبب خلافات نسب، وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص. تلقي مركز شرطة الصف، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالجيزة، بوقوع مشاجرة بين طرفين فى إحدى القرى بدائرة المركز. على الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد طبلية، رئيس المباحث، إلى محل
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جثة

«مريض كبد».. وفاة سجين داخل قسم شرطة حلوان

لفظ سجين أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة حلوان بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية توفى على أثرها قبل أن يتم إسعافه، وأوضحت التحقيقات المبدئية أن السجين كان يعانى من مرض الكبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة محتجز على ذمة قضايا، وأكدت التحريات أن المسجون تعرض إلى وعكة صحية داخل الحجز بسبب إصابته بمرض الكبد، ولا توجد أي شبهه جنائيه فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
حريق

بسبب التكييف.. تفاصيل السيطرة على حريق سنترال الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل سنترال الجيزة، مساء الخميس، بعدما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينما يباشر رجال الإطفاء عملية التبريد بموقع الحريق، وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.
إخماد حريق - أرشيفية

الدفع بـ4 سيارات إطفاء لإخماد حريق في سنترال الجيزة

تحاول قوات الحماية المدنية بالجيزة، السيطرة على حريق نشب في سنترال الجيزة، مساء اليوم، وتم إخطار اللواء مصطفى شحاتة، مساعد الوزير لأمن القطاع، بعد تصاعد الأدخنة، وتجمع المارة. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا بالحريق، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وجار إخماد الحريق، والوقوف على أسبابه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفى وقت سابق، شبّ حريق داخل كنيسة الأنبا موسى في شارع الريحاني بالطالبية بمنطقة الهرم، وتم إخطار أجهزة الأمن للتعامل مع الحريق وتم السيطرة عليه.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

والدة الشهيد أحمد زيدان: ربنا ينتقم من هشام عشماوي

"حسيت بسعادة زي كل أمهات الشهداء بعد تسليمه، ولما يتنفذ فيه حكم يمكن ده يشفي غليل الأمهات لأنه ضيّع شباب كتير وربنا ينتقم منه"، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد النقيب أحمد زيدان حديثها لـ"التحرير" مؤكدة أنها تشعر بالارتياح بعد تسليم الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية. وأضافت: "الحمد لله أنه اتقبض عليه، أنا ابني استشهد في حادث الواحات في أكتوبر 2017، وعاش ومات راجل وشرف لينا كلنا لأنه وقف وواجه الإرهابيين ومهربش حتى لما أصيب ببتر في رجله مسابش سلاحه من إيده، وهو في الجنة والفردوس الأعلى هو وكل الشهداء في منزلة عالية".
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المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

معركة بين تجار مخدرات في حلوان بسبب «أسعار الكيف»

تشاجر شقيقان يعملان في تجارة المخدرات بمنطقة المعصرة في حلوان مع تاجر آخر منافس لهما، اليوم، بسبب الاختلاف على ثمن بيع المخدرات، وقام الشقيقان على أثرها بالصعود إلى مسكن المجني عليه، وإلقائه من البلكونة ليسقط من الطابق الثانى أرضًا، ولم يكتفيا بذلك، واستمرا بالتعدي عليه بالأسلحة البيضاء وتركاه في الشارع ينزف وتجمع الأهالى وتم إبلاغ الشرطة. نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أطراف المشكلة وهم "توفيق. ف"، وشهرته "فرنسا"، وشقيقه أحمد. ف"، وشهرته "الشيخ"، مقيمان بدائرة القسم ومطلوب التنفيذ عليهما فى عدد من القضايا، وشخص أصيب جراء التعدى عليه بالأسلحة.
خناقة-مشاجرة-بلطجة

15 مصابا في مشاجرتين بالمولوتوف بفيصل والبساتين

كر وفر، صراخ وعويل، بقايا زجاج تفترش الأرض، تلخص هذه الكلمات المشهد الذي كانت عليه منطقة البساتين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، إذ نشبت مشاجرة عنيفة بين عدد من قاطني شارع 14 في مساكن أطلس، استخدمت فيها أسلحة بيضاء والشوم وسط تراشق بالحجارة والزجاج، مما أسفر عن إصابة نحو 15 مصابا بينهم طفلة تم نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط مكان المشاجرة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفيها والأسلحة المستخدمة، وإعادة الهدوء للمنطقة.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

فتاة وسلاح ومولوتوف..كواليس «خناقة السحور» في أكتوبر

كر وفر، صراخ وعويل، دوي طلقات الرصاص، حالة من الذعر والفزع انتابت المارة والأهالي في المنازل في وقت متأخر من الليل وتحديدا قبل وقت قصير من أذان فجر اليوم الأربعاء، العاشر من رمضان، إلا أن حضور قوة من قسم شرطة أول أكتوبر إلى الحي الأول بعث الطمأنينة في نفوس الجميع، هدأت الأوضاع مع فرض قوات الشرطة بقطاع أكتوبر كردون أمني للسيطرة على الموقف، وإعادة الهدوء إلى المنطقة المحيطة بكافيه "قهوتي" -محل الواقعة- وتعيين حراسة أمنية مشددة دون السماح باقتراب أحد.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (2)

انفجار إطار سيارة يقتل ويصيب 9 مواطنين بالعياط

شهد طريق العياط فى الاتجاه إلى الجيزة تصادما مروريا بين سيارتين أجرة «ميكروباص»، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 8 أشخاص آخرين، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وأمر بسرعة إسعاف المصابين، وتحرك قوات وأوناش المرور لرفع حطام الحادث وتسيير حركة الطريق، علاوة على تكليف القوات بالتحري عن أسباب وقوع الحادث، وتحديد المسؤولية الجنائية عنه، وتبين من الفحص الأولى وقوع الحادث جراء انفجار إطار إحدى السيارتين، وحُرر محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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