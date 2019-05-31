رياضة

حرس الحدود يخطف التعادل من بيراميدز ويقترب من البقاء

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
حرس الحدود
حرس الحدود
اقترب فريق حرس الحدود من البقاء في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خطف تعادلا مثيرًا من نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري، ليرفع أبناء طارق العشري رصيدهم إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد رصيد كل من وادي دجلة والجونة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الخامس عشر ونقطتين عن بتروجيت السادس عشر، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل.
تقدم فريق بيراميدز في الدقيقة 29 عن طريق إريك تراوري، بعد تمريرة بينية من نبيل دونجا، في اتجاه تراوري المنطلق داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى أمام نظرات الحارس أحمد السعدني. وفي الدقيقة 83، أدرك حرس الحدود هدف التعادل، بعد خطأ من مدافعي بيراميدز، أدى
اقرأ المزيد
حميد احداد

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
احمد-فتحى-حسين-الشحات-

مران الأهلي.. انتظام «الشحات وأجايي» وإصابة «إكرامي»

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني جلسة خاصة مع رباعي الفريق الدولي؛ وليد سليمان، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، ومروان محسن، وذلك، قبل انطلاق مران الفريق، واستمرت الجلسة عدة دقائق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق المسائي. وشهد مران الأهلي، مساء اليوم، خوض اللاعبين فقرة بدنية قبل أن تبدأ الوحدة التدريبية التي شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية. ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
اللجنة-الاولمبية

الأولمبية تعلق على حضور رئيس الزمالك مباراة الإنتاج

أكد شريف العريان سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية أن تواجد رئيس نادي الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت خلال مباراة الفريق الأبيض أمام الانتاج الحربي لن يؤثر على نتيجة اللقاء. وقال العريان في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحًا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة استاد بتروسبورت لمتابعة مباراة فريقه أمام الإنتاج الحربي في ظل سريان قرار اللجنة الأوليمبية بمنعه من دخول الملاعب.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-العشرى

طارق العشري: لن نلعب أمام بيراميدز قبل الزمالك

أعلن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ناديه ترفض مواجهة فريق بيراميدز قبل مواجهة الزمالك في بطولة الدوري الممتاز، تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، قائلا: "الموقف الرسمي داخل الفريق والإدارة عدم خوض المباريات إلا من خلال الترتيب الطبيعي، وهو أن نلعب أمام الزمالك ثم بيراميدز وهذا الشكل الوحيد الذي يضمن الحيادية، لأن باقي الأندية التي تتنافس معنا ستلعب في نفس التوقيت، الاتحاد مع سموحة والمقاولون ضد بتروجيت ووادي دجلة أمام الإنتاج الحربي".
الزمالك وحسنية اغادير (2)

إصابة الونش بكسر في الأنف.. والزمالك راحة اليوم

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني، منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات، الجمعة، وذلك بعد الفوز الذي حققه، مساء الخميس، على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف الغزلان، محمد هلال، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته غدا السبت استعدادًا لمواجهة الداخلية، المقررة إقامتها الأحد المقبل.
اعتداء-لعيبة-الزمالك-على-الحكم

بعد فوز الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب بتروسبورت، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، تقدم الفارس الأبيض عن طريق عمر السعيد، وأضاف محمود علاء، الهدف الثاني من ركلة جزاء، فيما أحرز هدف وادي دجلة، محمد هلال، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الغزلان عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.
حسن-شحاتة

حسن شحاته: بيراميدز خرج من المنافسة على الدوري

أكد حسن شحاتة، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، أن الزمالك هو من أعاد الأهلي للمنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز، مشيرًا إلى أن قوام المنتخب المصري تحت قيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري غير ثابت، وغير معروف حتى الآن، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الخميس، قائلا: "قوام المنتخب اختلف تمامًا عما كان عليه خلال فترة قيادتي للفراعنة، من حيث عدد اللاعبين المحترفين الذي زاد كثيرًا".. فى عهدى المنتخب كان يضم أربعة لاعبين محترفين فقط، وباقى قوامه من اللاعبين المحليين".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org