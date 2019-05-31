حرس الحدود يخطف التعادل من بيراميدز ويقترب من البقاء

تحرير:علي الزيني ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص

حرس الحدود

اقترب فريق حرس الحدود من البقاء في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خطف تعادلا مثيرًا من نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري، ليرفع أبناء طارق العشري رصيدهم إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد رصيد كل من وادي دجلة والجونة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الخامس عشر ونقطتين عن بتروجيت السادس عشر، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل.

تقدم فريق بيراميدز في الدقيقة 29 عن طريق إريك تراوري، بعد تمريرة بينية من نبيل دونجا، في اتجاه تراوري المنطلق داخل منطقة الجزاء، والذي استقبل الكرة بتسديدة رائعة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى أمام نظرات الحارس أحمد السعدني. وفي الدقيقة 83، أدرك حرس الحدود هدف التعادل، بعد خطأ من مدافعي بيراميدز، أدى