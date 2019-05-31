الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الإنتاج

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١١ ص

الزمالك والانتاج

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري

المباراة جاءت سريعة منذ البداية وحاول كل فريق أن يبادر بالتسجيل حيث اعتمد الزمالك على تحركات كهربا وإبراهيم حسن وحميد أحداد واستطاع أن يصثل بأكثر من فرصة إلى مرمى الإنتاج الحربي، في المقابل اعتمد الإنتاج على الكرة الأمامية لاستغلال انطلاقات دياورا ورغم محاولات الفريقين إلا إن الشوط الأول انتهى بالتعادل