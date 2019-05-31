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الملك سلمان: أيدينا ستظل ممدودة للشعب الإيراني

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٢ ص
الملك سلمان
الملك سلمان
قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته مساء الخميس في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، ان النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولي، لكن السعودية ستظل يدها ممدوة للتعاون في المنطقة والعالم للتنمية والازدهار بما في ذلك الشعب الإيراني، بما يجعل العالم العربي مركزا متقدما بما يعكس الازدهار لشعوبنا.
وانطلقت، مساء الخميس، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (4)

السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة (بث مباشر)

انطلقت مساء الخميس، القمة العربية الطارئة بعد اكتمال وصول رؤساء وقادة العرب، إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، إذ استقبلهم الملك سلمان، وقادة المملكة العربية السعودية. وبثت قناة العربية، لحظات وصول القادة العرب، وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت قبل قليل في مكة، لبحث تعاون دول الخليج في المنطقة ضد إرهاب إيران. وكان الملك سلمان قد استقبل -في وقت سابق اليوم- قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة، وهاجم الملك سلمان بن عبدالغزيز، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.
حريق (2)

أول تعليق من «المصرية للاتصالات» على حريق سنترال الجيزة

أكدت الشركة المصرية للاتصالات أن حريقا محدودا اندلع، مساء الخميس، داخل صالة التكييف المركزي بسنترال الجيزة، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وعربات الإطفاء لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه ومنع انتشاره. وانتقل عدد من قيادات "المصرية للاتصالات" إلى موقع الحادث، لمتابعة عمليات الإطفاء لحظيا، وتقييم حجم الخسائر، والتأكد من عدم تأثير الحريق على خدمات الاتصالات بالمنطقة المحيطة، وتباشر قوات الأمن وفرق التحقيق عملها للوقوف على أسباب نشوب الحريق.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (3)

السيسي يشاهد بقايا صواريخ اعترضتها السعودية في الجو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت على الأراضي السعودية مؤخرا. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، على صفحته بموقع "فيسبوك": إن الرئيس السيسي شاهد بقايا بعض الأسلحة والصواريخ التى اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو. ووصل الرئيس السيسي، اليوم، إلى السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
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الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة (بث مباشر)

انطلقت مساء الخميس، القمة العربية الطارئة بعد اكتمال وصول رؤساء وقادة العرب، إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، إذ استقبلهم الملك سلمان، وقادة المملكة العربية السعودية. وبثت قناة العربية، لحظات وصول القادة العرب، وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت قبل قليل في مكة، لبحث تعاون دول الخليج في المنطقة ضد إرهاب إيران. وكان الملك سلمان قد استقبل -في وقت سابق اليوم- قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة، وهاجم الملك سلمان بن عبدالغزيز، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.
الملك-سلمان

الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (5)

انطلاق أعمال قمة «التعاون الخليجي» في مكة (بث مباشر)

انطلقت، قبل قليل، أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لبحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان قد استقبل في وقت سابق اليوم - قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة. استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله إلى مطار الملك فهد بن عبد العزيز إلى شرح مفصل من العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم قوات التحالف العربى، بشأن الاعتداءات التي جرت بالسعودية. وشهد السيسي بقايا أسلحة وصواريخ اعترضتها قوات الدفاع الجوى السعودي أخيرا في الجو.
القمة-العربية (10)

القمة العربية الطارئة 14.. الدول المشاركة وأهم الملفات

في وقت سابق من شهر مايو الجاري، تعرضت سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات لأعمال تخريبية، وجهت إلى طهران أصابع الاتهام في الوقوف وراءها، وبعدها بأيام قليلة تعرضت منشآت نفطية في السعودية لهجوم بطائرات دون طيار، وتبنت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من طهران الهجوم، هذه الأحداث دعت المملكة العربية السعودية إلى الدعوة لقمة طارئة لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في منطقة الخليج، ومناقشة تداعيات التصعيد الإيراني في المنطقة، خلال القمة التي تستضيفها مدينة مكة المكرمة اليوم الخميس.
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