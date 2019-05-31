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«حكايتي» الحلقة 25.. مقتل والد «داليدا»

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
ياسمين صبري من مسلسل حكايتي
ياسمين صبري من مسلسل حكايتي
انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتى" بأحداث ساخنة، "البارون" –جميل برسوم- وجد نفسه أمام قاتل ابنه وهو "سليم الطاهر" –جمال عبدالناصر- الذي حضر فرح ابنته "داليدا" -ياسمين صبري، على حفيد "البارون"، علي -أحمد صلاح حسني- واستل "البارون" سكينًا، وأخذ يقترب من "سليم"، وهو يفكر أن يطعنه، لكن "هيثم" لحقه، وأقنعه أن يتراجع عما يفكر فيه. "علي" لم يكن سعيدًا بحضور "سليم" الفرح إلا أن "داليدا" نجحت في إقناعه بأن ينسى الخلاف بين عائلتيهما، ثم طلبت من "نسرين" –هنادى مهنى– حجز غرفة في أحد الفنادق لـ"سليم".
على الجانب الآخر، بدا "أدهم" -أحمد حاتم- مصدومًا بعدما تزوجت ابنة عمه "داليدا"، فيما استسلم "سعد" -إدوارد- لسيطرة "حسام" على "الخان"، الذي نصب نفسه كبيرًا على الجميع بالقوة، وأما "هيثم"، فقد عرض على "البارون" أن يأخذ له ثأره من "سليم"، إلا أن "البارون" رفض وطرده من المنزل. تمر الأحداث، وتعود "داليدا"
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عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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«ولد الغلابة» 25.. «عيسى» يعرض على «فرح» الزواج

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ولد الغلابة"، بإخفاء "عيسى" -الذي يجسده النجم أحمد السقا- وفرح -وتقدم الشخية الفنانة مي عمر- الأموال التي حصلوا عليها من الاتجار في المخدرات، وذلك بوضعها فوق سطح العقار الذي تقطن فيه "فرح" في القاهرة، وفي الوقت نفسه داهمت الشرطة منزل "صديق" -ويلعب الدور الفنان إدوارد" للبحث عن حمزة -ويجسده كريم عفيفي- الذي هربه "عيسى" من عربة الترحيلات قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه، كما كشفت أحداث الحلقة الماضية، حيث أخذت قوات الشرطة تفتش المنزل، لكن دون جدوى.
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«أبو جبل»25| «حسن» يقترب من اكتشاف قاتل أطفاله

انطلقت أحداث الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "أبوجبل"، بطولة مصطفى شعبان، والذى يعرض يوميًّا خلال شهر رمضان على شاشة OnE الفضائية، بمواصلة حسن "مصطفى شعبان" هربه من رجال الشرطة، وفي نفس الوقت يحاول أن يصل إلى "خلود"، بعدما اكتشف أنها هي من قامت بنسخ مفتاح شقته، حيث أصبحت -بالنسبة له- المتهمة الأولى فى قتل أطفاله. ولم تهنأ انتصار "مريم حسن" بالأموال التى ورثتها عن زوجها غالى أبو جبل، حيث تعرضت إلى عملية نصب خسرت على أثرها كل شيء، لتنهار تمامًا.
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«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
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«حكايتي».. والدة «علي» توافق على زواجه بـ«داليدا»

لا تزال قصة «على» و«داليدا» بمسلسل «حكايتي» تشغل المشاهدين الذين ينتظرون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر لمعرفة ما سيحدث، وجاء المشهد الذى جمع بين «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، ووالدة «على» تجسدها نهال عنبر، في الحلقة الحادية والعشرين، فى المركز الثالث بـ«تريند» موقع «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداته 100 ألف فى أقل من 12 ساعة، والذي فيه استسلمت والدة «على» الذي يلعب دوره الفنان أحمد صلاح حسني، لرغبتة ووافقت على زواجه بـ«داليدا»، لكنها أخذت تسألها عن عائلتها ووالدها ولماذا تركتهم وهربت؟ وغيرها من الأسئلة التي وضعت «داليدا» فى موقف محرج.
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مسلسل حكايتي (14).. «علي» ينقذ «داليدا» من يد «أدهم»

انطلقت الحلقة الـ14 من مسلسل «حكايتي» بوصول «أدهم» يجسده أحمد حاتم إلى أتيليه «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، وانتابت «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، حالة من الصدمة والخوف من المصير الذي ينتظرها، واصطحبها معه وحاول أن يطمئنها، لكنها أخذت تبكي وتترجى أن يتركها، وقام رجاله بتكميمها حتى لا تصرخ، وسط شماتة «فريدة» التى أرادت الانتقام منها بعد أن فضحتها أمام الجميع، ووصل «علي» يجسده أحمد صلاح حسني، إلى الأتيليه، وسأل عن «داليدا» فأخبرته «نسرين» تجسدها هنادي مهنا، بأن أهلها أخذوها إلى مكان يدعى الخان بالقاهرة.
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حكايتي الحلقة (7).. أحمد صلاح حسنى ينقذ ياسمين صبري

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل «حكايتي»، إنقاذ «على» يجسده أحمد صلاح حسني لـ«داليدا» تجسدها ياسمين صبري من يد سائق الميكروباص وصديقه، اللذين قاما بضربه على رأسه ولكنه قاوم حتى أنقذها، ومن ثم ذهبت معه إلى المستشفى للاطمئنان عليه، ومن ثم تركته ورحلت، وأخذت تبحث عن شخص يسمى «ذكريا حمودة» وتعرف عليها أحد الجيران، ولكنها أخبرتها أن عائلة أمها تركوا المنطقة من سنوات طويلة، وشك «سليمان» يجسده أحمد بدير، بأن ابنه «أدهم» يجسده أحمد حاتم، وراء هروب «داليدا» لتنجو من الموت، ولكن ابنه أكد له أنه ليس وراء هذا الموضوع.
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