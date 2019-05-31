السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٢ ص

السيسي في السعودية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.

وأوضح الرئيس السيسي أن النقطة الثالثة، في رؤية مصر الإستراتيجية، هي التعامل مع جميع القضايا العربية، وأولها فلسطين، فلا يمكن الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، ولا معنى للحديث عن استقرار وهناك أزمات في سوريا ولييبا، فلا بد من تحقيق طموحات هذه الشعوب بعيدا عن تهديدات الإرهابيين وداعميهم. أما

وأوضح الرئيس السيسي أن النقطة الثالثة، في رؤية مصر الإستراتيجية، هي التعامل مع جميع القضايا العربية، وأولها فلسطين، فلا يمكن الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين، ولا معنى للحديث عن استقرار وهناك أزمات في سوريا ولييبا، فلا بد من تحقيق طموحات هذه الشعوب بعيدا عن تهديدات الإرهابيين وداعميهم.



أما النقطة الرابعة في رؤية مصر، فأوضح الرئيس السيسي أنها المقاربة الإستراتيجية الشاملة لأمن العرب، فلا نتسامح مع أي تهديد إقليمي يهدد الدول في المنطقة، ولا نقبل استمرار قوات إقليمية على حدود دولتين عربيتين، الأمن القومي العربي يقتضي وقفة صدٍ، وحزمٍ، مع كل طرف إقليمي يقف ضد العرب وأمنهم القومي، ويتدخل في شئون الدول العربية.



