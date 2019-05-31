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السبسي بقمة مكة: لن ننجر إلى التوتر على حساب شعوبنا

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
رئيس تونس
رئيس تونس
قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تقييما عربيا مشتركا معمقا للتحديات التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي؛ بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها؛ حفاظا على أمن واستقرار البلدان العربية. وأضاف السبسي -في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الطارئة، بصفته رئيس القمة العربية العادية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي- أن انعقاد القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة يعكس الاهتمام الخاص للملكة العربية السعودية بالقضايا العربية ودورها في خدمة كافة القضايا العربية.
وتابع: كما تجسد عمق روابط الأخوة والترابط التي تجمع الدول العربية والتشاور فيما بينها حول كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار الدول العربية.  وقال إنه في ظل ما تعانيه المنطقة العربية من أزمات وقضايا مزمنة، وما تتحمله البلدان العربية من كلفة عالية على المستويات الأمنية والاجتماعية والتنموية؛
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أحمد أبو الغيط

مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية

أصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول. وتوصل المجلس الأعلى إلى ما يلي:
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
قناة الجزيرة

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.
الملك-سلمان

الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
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الرئيس-عبد الفتاح السيسى-يصل السعودية-للمشاركة في-قمة-مكة (4)

السيسي يعرض رؤية إستراتيجية من 4 نقاط بقمة مكة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهجمات التي تعرضت لها السعودية والإمارات في حاملات النفط، من جانب جماعات الحوثي، هي أعمال إرهابية تتطلب تدخلا دوليا لمحاسبة الإرهابيين، لعدم تكرارها، وعلينا نحن العرب تحمل المسئولية لمواجهة هذا الإرهاب. وعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العربية، رؤية من 4 نقاط إستراتيجية لمواجهة الإرهاب، أولها أن تلك القمة تمثل مناسبة مهمة حول تفعيل آلية العمل العربي المشترك. ثانيا: لا بد من دعم السعودية والإمارات في مواجهة أي تهديديات ومواجهة أي تهديدات تهدد المنطقة بشكل عام.
الملك سلمان وولى-العهد-محمد-بن-سلمان

الملك سلمان: أيدينا ستظل ممدودة للشعب الإيراني

قال العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه. وأضاف الملك سلمان، خلال كلمته مساء الخميس في أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، ان النظام الإيراني مستمر في تجاوز القوانين الدولي، لكن السعودية ستظل يدها ممدوة للتعاون في المنطقة والعالم للتنمية والازدهار بما في ذلك الشعب الإيراني، بما يجعل العالم العربي مركزا متقدما بما يعكس الازدهار لشعوبنا.
الملك-سلمان-يترأس-اجتماع-مجلس-الوزراء-السعودى

انطلاق القمة العربية الطارئة في مكة (بث مباشر)

انطلقت مساء الخميس، القمة العربية الطارئة بعد اكتمال وصول رؤساء وقادة العرب، إلى قصر الصفا في مكة المكرمة، إذ استقبلهم الملك سلمان، وقادة المملكة العربية السعودية. وبثت قناة العربية، لحظات وصول القادة العرب، وذلك عقب انتهاء قمة مجلس التعاون الخليجي التي انطلقت قبل قليل في مكة، لبحث تعاون دول الخليج في المنطقة ضد إرهاب إيران. وكان الملك سلمان قد استقبل -في وقت سابق اليوم- قادة دول مجلس التعاون الخليجي بقصر الصفا بمكة المكرمة، وهاجم الملك سلمان بن عبدالغزيز، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي.
الملك-سلمان

الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
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