رياضة

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص
الزمالك والإنتاج
الزمالك والإنتاج
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ34، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 34 مباراة بعد أن تعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري،وأصبح رصيد حرس الحدود 37 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بعد نهاية مبارياته
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خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
رمضان-صبحى

تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
جروس ومختار مختار

رئيس الزمالك يستقر على خليفة جروس في تدريب الفريق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة،يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
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تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

كشف مصدر باتحاد الكرة أن الزمالك سيخوض مواجهة الإنتاج الحربي يوم 30 مايو، ثم يلتقي مع حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل، على أن يواجه الجونة يوم 6 يونيو، موضحًا أن لجنة المسابقات استقرت على أن تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم 28 يوليو. كان عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أكد في تصريحات خاصة للتحرير أن مباراة بيراميدز مع حرس الحدود، في الأسبوع الـ34 للدوري الممتاز، تم تأجيلها لمدة 72 ساعة، من يوم 3 يونيو إلى يوم 6 يونيو على أن يقام لقاء الحرس والزمالك بدلا منها.
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تعرف على قرارت اتحاد الكرة لحل أزمة الدوري

كشف أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن القرارات التي اتخذها المجلس بعد الاجتماع الذي انعقد، اليوم الإثنين، بمقر الجبلاية، وذلك عقب الأزمة التي وقعت خلال الأيام الماضية، بسبب عدم موافقة الأندية على خوض مباريات الأسبوع الأخير في جدول مسابقة الدوري الممتاز، ومطالبتهم بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وخرج مجلس إدارة النادي الأهلي بعدد من القرارات بعد اجتماعه الطارئ، أول من أمس السبت، حول المباريات المتبقية للفريق الأول، وباقي المباريات الخاصة بالأندية الأخرى.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ: يجب أن يتعرض الزمالك لنفس ضغوط الأهلي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أي مواجهة ‏إفريقية، مضيفًا: «واجهنا ‏ضغوطا في خوض 7 مباريات بين إفريقيا والدوري، كنا نواجه وادي دجلة ثم لعبنا أمام الترجي التونسي بعدها بـ4 أيام، ‏كذلك واجهنا مصر المقاصة بين مباراتي صن داونز».‏ وأوضح عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد: «الأهلي لم تؤجل له مباراة واحدة للحصول على راحة قبل أفريقيا، فكان هناك 4 مباريات محلية وسط المواجهات ‏الإفريقية بحجة إنه موسم استثنائي، لذلك تحملنا من أجل استكمال الدوري».
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