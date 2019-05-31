بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤١ ص

الزمالك والإنتاج

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ34، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.

فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 70 نقطة من 34 مباراة بعد أن تعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ستاد جهاز الرياضة العسكري،وأصبح رصيد حرس الحدود 37 نقطة في المركز الـ13 بجدول الترتيب، أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني بجدول الترتيب بعد نهاية مبارياته