رئيس الزمالك يستقر على خليفة جروس في تدريب الفريق

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٤٣ ص

جروس

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة،يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري

وعلم التحرير من مصادر داخل القلعة البيضاء إن رئيس الزمالك استقر على تعيين خالد جلال مدربا للفريق خلال المباراة القادمة وأنه أجرى اتصالا مع جلال عقب تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية طالبه خلاله بالاستعداد لتولي تدريب الفريق حتى الانتهاء من التعاقد مع مدير فني أجنبي. وأوضحت المصادر إن الأزمة تتمثل في