رياضة

القيعي: اللعب ضد الأهلي أصبح على المكشوف

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥١ ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن مسابقة الدوري المصري هذا الموسم تسير بالصوت العالي، مشيرًا إلى أنه لم يشاهد طوال 50 عامًا، أجواء كروية أصعب من الموسم الحالي. وأوضح القيعي، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن النادي الأحمر لن يقرر الانسحاب من بطولة الدوري، لكنه متمسك في ذات الوقت بحقوقه، مشددًا أن النادي قد يقوم بتصعيد الموقف دفاعًا عن كامل حقوقه المشروعة، لمواجهة كل ما يتعرض له النادي من أشياء مُخطط لها.
وأشار إلى أن اللعب أصبح على المكشوف، من بعض المسؤولين في منظومة الكرة المصرية، خاصة أن البعض لم يكن يتوقع عودة الأهلي للمنافسة هذا الموسم، موضحًا أن ناديه يرغب في الحفاظ على صورته ومبادئه أمام جماهيره. واستمر في حديثه: «لماذا لا يريد اتحاد الكرة أن يحدث للأهلي خيرًا، فعندما ساند الزمالك والإسماعيلي
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
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رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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الأهلي يعلق على حقيقة تأجيل مواجهة المقاولون

رفض النادي الأهلي فكرة تأجيل مباراة المقاولون العرب، المقرر لها مساء غدٍ، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، وترحيله مع لقاء القمة أمام الزمالك، لما بعد كأس الأمم الإفريقية، وقال مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لن نقبل بأي قرار لا ينفذ مطالبنا الخمسة، ليس كنوع من التعسف أو المزايدة على اتحاد الكرة، ولكن لو تأجل لنهاية الموسم لما بعد أمم إفريقيا، فهذا سيضر بالموسم الكروي المقبل، بل سيقضي عليه قبل أن يبدأ لأن هناك قيدا إفريقيا له مواعيد».
مجلس إدارة الأهلي يبدأ اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا ع (2)

عامر حسين يرد على بيان الأهلي: لماذا الاعتراض الآن؟

أبدى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، دهشته من البيان الذي أصدره مجلس إدارة النادي الأهلي، واشترط فيه الأخير استكمال مبارياته في الدوري، وانتهاء مباريات المسابقة بالكامل قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وكشف رئيس لجنة المسابقات في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أنه سبق وأعلن منذ فترة طويلة انتهاء مسابقة الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية حال وصول الزمالك إلى نهائي بطولة الكونفيدرالية ولم يعترض أي ناد وقتها، ولا يدري سر اعتراض النادي الأهلي في هذا التوقيت.
محمد الطويلة

رئيس النجوم: استكمال الدوري مستحيل وإلغاؤه أفضل قرار

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم إف سي، أن استكمال الدوري أصبح مستحيًلا بعد تهديدات ناديي الأهلي والزمالك، وفرض كل فريق شروطه من أجل استكمال المسابقة، بعد الأزمة التي ظهرت مؤخرًا بين اتحاد الكرة وبعض الأندية، بسبب إعلان لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، مواعيد مباريات الأسبوع الـ34 والأخير من بطولة الدوري الممتاز، وبعض المباريات المؤجلة، موضحًا أن إدارة الناديين قررت الاستعانة بالجماهير، وأصبح كل طرف متمسكا بموقفه، ولا بديل أمام مسئولي الجبلاية سوى فرض كلمته، وعدم التراجع عن قرارته أمام الأندية حتى لا يفقد هيبته.
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