رياضة

كيف حضر رئيس الزمالك مباراة الإنتاج الحربي؟

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ ص
اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية
في واقعة غريبة، ظهر رئيس نادي الزمالك في مقصورة ستاد بتروسبورت، الذي شهد مباراة الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا منهما، بالرغم من صدور قرار من اللجنة الأولمبية بعدم ظهور رئيس الأبيض في أي مناسبة رياضية، وإيقافه لمدة عامين، وتضمن القرار أيضا، نقل جميع المنافسات الرياضية خارج مقر نادي الزمالك، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية موقعة منه بصفته رئيسا للنادي، لكن الأخير قام برفع دعوى أمام القضاء الإداري، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارا بإلغاء قرارات اللجنة وهو ما استند له رئيس الزمالك في حضور المباراة.
وبسؤال شريف العريان، سكرتير اللجنة الأوليمبية المصرية عن تواجد رئيس الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت، قال في تصريحات خاصة لـ«التحرير» إن قرار منع رئيس الزمالك من حضور الأنشطة الرياضية ما زال قائما، موضحا أن اللجنة ستقوم بمراجعة اتحاد الكرة في السماح له بالتواجد في مقصورة ستاد بتروسبورت لمتابعة
اقرأ المزيد
محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
اقرأ المزيد من الأخبار
جروس

رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
يوسف اوباما

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ34، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
حكم

تعرف على حكم مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

بعد حالة من الشد والجذب بين مسئولى اتحاد الكرة أمس الأربعاء ومسئولى القلعة البيضاء حول حكم مباراة فريق الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربي، والتي ستقام على استاد بتروسبورت اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وكانت هناك تكهنات حول حكم اللقاء حيث أخطرت لجنة الحكام مسئولى الزمالك بأن حكم المباراة رومانى وتراجعوا مرة أخرى وقرروا تعيين حكم مصري إلى أن استقروا فى نهاية الأمر على الحكم اليونانى سيدروبولس أناستاسيوس.
الزمالك-والانتاج-الحربى

طاقم تحكيم يونانى لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبدالفتاح عن طاقم تحكيم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أمام نظيره الإنتاج الحربى، والتي ستقام على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، وهو طاقم تحكيم يونانى الجنسية، يتكون من سيدروبولس أناستاسيوس حكما للمباراة ويعاونه كل من كوستاريس بوليكروس وديامنتبولس انتوليس، وديمترياديس لازاروس حكما رابعا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org