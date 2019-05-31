تعليق صادم من حسام البدري على أنباء تدريبه للزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص

حسام البدري

علق حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أنباء رغبة مسؤولي نادي الزمالك في توليه منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له. وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «الزمالك نادٍ كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه في إسناد مهمة تدريب الفريق لي، فهو شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك».

وعن الموسم الأول لبيراميدز، قال: «الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم، والمعادلة كانت صعبة في العام الأول بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 أشهر فقط». وأكمل: «كنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث