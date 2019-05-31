رياضة

تعليق صادم من حسام البدري على أنباء تدريبه للزمالك

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ ص
حسام البدري
حسام البدري
علق حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز، على أنباء رغبة مسؤولي نادي الزمالك في توليه منصب المدير الفني للفريق الأبيض، خلفًا للسويسري كريستيان جروس، مؤكدًا أن ذلك يمثل شرفًا كبيرًا له. وقال حسام البدري، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «الزمالك نادٍ كبير وله كل الاحترام والتقدير، سعيد برغبة مسئوليه في إسناد مهمة تدريب الفريق لي، فهو شرف كبير لأي مدرب أن يعرض عليه تدريب الزمالك».
وعن الموسم الأول لبيراميدز، قال: «الفريق مستقر حاليا بنسبة مرضية، بعد التغييرات التي حدثت خلال الموسم، والمعادلة كانت صعبة في العام الأول بسبب عدم وجود استقرار لفريق عمره 10 أشهر فقط». وأكمل: «كنا نمر بمرحلة هيكلة بالتعاقد مع مجموعة لاعبين داخل وخارج مصر من فرق مختلفة، لكن لم يحدث
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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حرس-الحدود

حرس الحدود يخطف التعادل من بيراميدز ويقترب من البقاء

اقترب فريق حرس الحدود من البقاء في بطولة الدوري الممتاز، بعدما خطف تعادلا مثيرًا من نظيره بيراميدز، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين من منافسات الدوري، ليرفع أبناء طارق العشري رصيدهم إلى 37 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب المسابقة، وهو نفس عدد رصيد كل من وادي دجلة والجونة وبفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الخامس عشر ونقطتين عن بتروجيت السادس عشر، في المقابل رفع بيراميدز رصيده إلى 70 نقطة في المركز الثاني بعد نهاية مبارياته بالكامل.
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بعد مواجهة الحرس.. إجازة مفتوحة للاعبي بيراميدز

أعلن نادي بيراميدز عن حصول لاعبيه على راحة سلبية وإجازة مفتوحة، بعد انتهاء مباراة الفريق أمام نظيره حرس الحدود، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وقال بيراميدز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قررت إدارة الكرة بالنادي برئاسة حسام البدري، منح لاعبي فريقنا إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس على استاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري».
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أزمة في معسكر المنتخب بسبب مؤجلات الدوري

تسببت مؤجلات مباريات الدوري الممتاز في بدء معسكر المنتخب الوطني، بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، يوم 6 يونيو المقبل بدون 9 لاعبين 5 من بيراميدز و4 من الزمالك، حيث يرتبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمواجهة نظيره الجونة يوم 6 يونيو، بينما يرتبط فريق بيراميدز بمواجهة نظيره حرس الحدود، ويضم المنتخب من بيراميدز كلا من أحمد الشناوي، عمر جابر، نبيل عماد (دونجا)، أحمد أيمن منصور، عبد الله السعيد، بجانب 4 لاعبين من الزمالك وهم: محمود جنش، محمود علاء، محمود الونش، طارق حامد.
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بعد تعادل الأهلي.. تعرف على مباريات الزمالك المتبقية

بعد التعادل الإيجابي بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وفريق الإسماعيلي بنتيجة (1-1)، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فُتح الطريق أمام الزمالك للوصول إلى المركز الأول من خلال مبارياته المتبقية في الدوري، التي سيخوضها بعد مباراته المقبلة أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
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