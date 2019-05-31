رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص

جروس

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.

ووفقًا لتقرير قناة «ON sport»، طلب رئيس القلعة البيضاء، من نجله أمير مرتضى بإبلاغ جروس بقرار إقالته من تدريب الفريق، والخروج من الملعب إلى المطار على الفور. وكان رئيس القلعة البيضاء، قد أعلن عقب تتويج فريقه ببطولة الكونفدرالية، الأحد الماضي، بأن جروس سيرحل عن الفريق خلال أيام عقب نهاية عقده