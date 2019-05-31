السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ ص

قناة الجزيرة

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.

من جهتها نقلت وكالة «رويترز»، عن مدير مكتب قناة الجزيرة فى السودان، قوله إن المجلس العسكرى الانتقالى أمر بإغلاق مكتبها فى الخرطوم دون إعطاء أسباب، وقال إن ضباطا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكرى الحاكم بإغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة.ويترقب السودانيون ما