رياضة

تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
الأمر تطور خلال المران الجماعي بين الثنائي رمضان صبحي، وإسلام محارب، ونشبت مشاجرة لفظية بين اللاعبين خلال إحدى الكرات المشتركة في التقسمية التي أجراها مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، وتدخل عدد من اللاعبين للفصل بين الثنائي قبل تطور الأزمة، وهو ما أثار غضب الجهاز الفني، وقرر توقيع غرامة قدرها 100
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خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
جروس ومختار مختار

رئيس الزمالك يستقر على خليفة جروس في تدريب الفريق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة،يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
يوسف اوباما

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ34، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
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لاسارتى

جلسة بين عبدالحفيظ ولاسارتي لمناقشة خطة عمل الفريق

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني اجتماعًا مع سيد عبدالحفيظ المشرف على فريق الكرة مساء اليوم الخميس، من أجل وضع خطة الفريق خلال الأيام المُقبلة، بعدما تأكد عدم خوضه أي مباريات رسمية بمسابقة الدوري المصري الممتاز أو مسابقة كأس مصر إلا بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المُقبل وحتى 19 يوليو ويشارك بها 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة القارية.
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لفظ خارج ورقم الشحات..4 مشاهد من فوز الأهلي على إنبي

حقق الأهلي فوزًا هامًا على نظيره إنبي، ابتعد به بصدارة الدوري المصري الممتاز، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي اقيم بين الفريقين، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بهذا الفوز، رفع المارد الأحمر رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط عن الزمالك الذي يحتل المركز الثاني ونفس فارق النقاط عن بيراميدز الثالث، في المقابل تجمد رصيد الفريق البترولي عند 36 نقطة وظل في المركز التاسع بفارق نقطتين عن أقرب مراكز الهبوط.
لاسارتى

لاسارتي يتحدث عن تراجع مستوى أزارو وثغرة مباراة إنبي

أكد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن فريقه يستحق الفوز على إنبي، مشيرا إلى أن النتيجة عادلة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وقال لاسارتي خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي للمباراة إن فريق إنبي كان منافسا قويا، مشيرا إلى أن فريقه نجح في خلق العديد من الفرص المحققة للتسجيل أكثر من الفريق البترولي لذلك فريقه يستحق الفوز.
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أزارو وصبحي يقودان الأهلي أمام إنبي

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريق إنبي مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، والتي يقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الحكم محمد عادل ويعاونه الثنائي تحسين أبو السادات وعمر فتحي، فيما سيكون مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، بينما سيكون كل من محمد سلامة ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.
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