رياضة

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
خالد جلال
خالد جلال
أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
وكانت «التحرير» قد انفردت باستقرار رئيس الزمالك على تعيين خالد جلال مدربا للفريق خلال المباراة القادمة، وأنه أجرى اتصالا مع جلال عقب تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية، طالبه خلاله بالاستعداد لتولي تدريب الفريق حتى الانتهاء من التعاقد مع مدير فني أجنبي. وأوضحت المصادر إن الأزمة تتمثل في أن
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رمضان-صبحى

تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
جروس ومختار مختار

رئيس الزمالك يستقر على خليفة جروس في تدريب الفريق

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن رحيل السويسري كرستيان جروس المدير الفني للفريق من منصبه بعد التعادل مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54ن ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة،يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري
يوسف اوباما

بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء 5 مباريات ضمن الجولة الـ34، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري، أحرز خالد بوطيب هدف أبناء ميت عقبة في الدقيقة 46 من زمن اللقاء وأحرز معاذ الحناوي هدف التعادل للإنتاج في الدقيقة 54 ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
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الزمالك-ونهضة-بركان‎ (1)

رئيس الزمالك يتحدى الأهلي ويرفض مواجهة الجونة والحرس

أكد رئيس نادي الزمالك أن مباراة الأحد أمام نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم 2018- 2019، هي بطولة مهمة في تاريخ اللاعبين والنادي، كما وجه في تصريحات تليفزيونية، رسالة للاعبين بأن الزمالك وصل إلى النهائي بجهدهم وأنه لا يلومهم على مباراة الذهاب التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ولكن يلوم المدرب كريستيان جروس الذي لم يجرِ تغييرا أخيرا يضيع به الوقت، وأكد رئيس القلعة البيضاء للاعبين أن الجمهور معهم فيجب ألا يخذلوه وأن يكونوا حريصين على الفوز حتى لا يضيع مجهود الموسم، مؤكدا رصد مكافأة لا يتخيلونها لأي لاعب يصنع أو يحرز هدفًا.
جروس

بعد الخسارة.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس

شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادًا على كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية. وتلقى الزمالك، خسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال خلال تصريحات، ببرنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة المحور، إن جروس مدرب لا يتعلم من أخطائه السابقة، متساءلًا: "لماذا لم يقوم جروس بإجراء التبديل الثالث لإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، أنا هطق".
الزمالك (4)

موعد مباراة الزمالك اليوم والقناة الناقلة

يستعد الملعب «البلدي» بالمغرب، لاستضافة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عندما يحل ضيفًا على نظيره نهضة بركان المغربي، اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية، ويدخل الفارس الأبيض لقاء اليوم تحت قيادة مدربه السويسري كريستيان جروس، ويأمل في مواصلة تفوقه على الأندية المغربية في النسخة الحالية من البطولة، وتشهد المباراة تطبيق تقنية الفيديو (الفار) بقيادة تحكيمية، من الجامبي بكاري جاساما، وسيكون حكم الساحة الزامبي جاني سيكازوي.
الزمالك-وانبي (1)

الزمالك ونهضة بركان.. حازم إمام يخشى سيناريو 2016

تحدث حازم إمام، عضو اتحاد كرة القدم، ونجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن صعوبة مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، وقال إمام، في فيديو نشره عبر صفحته على «فيسبوك»، إن المهمة التي تنتظر الفريق الأبيض تبقى صعبة ولكن ليست مستحيلة، وتحتاج إلى تركيز وجهد عال من اللاعبين.
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