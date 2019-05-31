رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

تحرير:أحمد سعيد ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص

خالد جلال

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.

وكانت «التحرير» قد انفردت باستقرار رئيس الزمالك على تعيين خالد جلال مدربا للفريق خلال المباراة القادمة، وأنه أجرى اتصالا مع جلال عقب تتويج الفريق ببطولة الكونفدرالية، طالبه خلاله بالاستعداد لتولي تدريب الفريق حتى الانتهاء من التعاقد مع مدير فني أجنبي. وأوضحت المصادر إن الأزمة تتمثل في أن