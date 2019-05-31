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المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني
نائب رئيس المجلس العسكري السوداني
اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
وبحسب قناة «الحرة»، قال المجلس العسكري في السودان: «ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي.. وسنعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات».كان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد بحث مع قادة القوات النظامية
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أحمد أبو الغيط

مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية

أصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول. وتوصل المجلس الأعلى إلى ما يلي:
قناة الجزيرة

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.
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السبسي بقمة مكة: لن ننجر إلى التوتر على حساب شعوبنا

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تقييما عربيا مشتركا معمقا للتحديات التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي؛ بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها؛ حفاظا على أمن واستقرار البلدان العربية. وأضاف السبسي -في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الطارئة، بصفته رئيس القمة العربية العادية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي- أن انعقاد القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة يعكس الاهتمام الخاص للملكة العربية السعودية بالقضايا العربية ودورها في خدمة كافة القضايا العربية.
الملك-سلمان

الملك سلمان يهاجم إيران بقمة مكة: ترعى الإرهاب (فيديو)

هاجم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد الغزيز، خلال القمة الخليجية الطارئة المنعقدة في مكة، دولة إيران، متهما إياها برعاية "الإرهاب" في المنطقة وتهديد الأمن الدولي. وانطلقت أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي الطارئة في مكة المكرمة، مساء اليوم الخميس، التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بهدف بحث التصعيد الإيراني في المنطقة. وكان الملك سلمان استقبل في وقت سابق اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.
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مظاهرات في السودان

عسكري سوداني «سكران» يقتل أم وجنينها بسلاحه الميري

واقعة مؤسفة شهدها السودان أمس الأربعاء، كان طرفيها جنود من القوات المسلحة ومواطنين، حيث نشبت مشاجرة بينهما في شارع النيل أحد أبرز شوراع العاصمة الخرطوم، وتطورت حدتها إلى مقتل مواطنة تدعى "ميادة جون"، بطلق ناري في الرأس، بعدما لجأ أحد الجنود في لواء الدفاع والخدمات كان في "حالة سكر"، بإطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي من سلاحه الشخصي، طالت رصاصة منهم رأس المواطنة التي توفت في الحال، كما أصيب أحد المواطنين في رجله، ولم ينج زملاء الجندي المخمور من رصاصته الطائشة بعد أصيب جندي في رجله أيضا.
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السعودية: ندعم قرارات السودان وفلسطين قضيتنا الأولى

قال وزير الخارجية السعودي إن المملكة تدعم خطوات المجلس العسكري السوداني لتحقيق الاستقرار في البلاد. وحسب قناة "الإخبارية السعودية" قال وزير الخارجية العساف في اجتماع تحضيري عقده وزراء الخارجية للقمة الإسلامية في مكة المكرمة مساء اليوم، إن المملكة تؤكد رفضها للتدخلات الخارجية في ليبيا. وأضاف إبراهيم العساف: "نقف قلبا وقالبا مع كل الجهود المخلصة لإيجاد حل سياسي في سوريا". وقال وزير الخارجية السعودي "القضية الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قضيتنا الأولى"، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
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المجلس العسكري السوداني: الجيش لا يطمع في السلطة

أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، أن الجيش لا طمع له في السلطة داعيا إلى الانتظار 3 أشهر فقط، مؤكدا أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقفل باب التفاوض، إذ أنه يعمل على إشراك جميع الأطياف في السودان، كما أن المجلس لن يسلم السودان إلا إلى أياد أمينة، ومن الضروري فرض هيبة الدولة في المرحلة الحالية. وفي وقت سابق اليوم، قال حميدتي إن هناك منظمات تتربص بأمن بالبلاد وشعبها -دون أن يذكر أسمها.
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