المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٦ ص

نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وبحسب قناة «الحرة»، قال المجلس العسكري في السودان: «ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي.. وسنعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات».كان نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قد بحث مع قادة القوات النظامية