رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص

محمود الخطيب

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.

وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «لو راجل انسحب يا خطيب، وبقولك أهو مباراة الأهلي والزمالك مش هتتلعب قبل كأس أمم إفريقيا». وأعلن رئيس النادي الأبيض، رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير