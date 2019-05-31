رياضة

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

تحرير:سعد الدين محمود ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
وقال رئيس القلعة البيضاء، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الخميس، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»: «لو راجل انسحب يا خطيب، وبقولك أهو مباراة الأهلي والزمالك مش هتتلعب قبل كأس أمم إفريقيا». وأعلن رئيس النادي الأبيض، رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير
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خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
رمضان-صبحى

تفاصيل خناقة رمضان صبحي وإسلام محارب في مران الأهلي

علمت «التحرير» تفاصيل الاشتباك الذي وقع بين الثنائي رمضان صبحي وإسلام محارب، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هامش المران الجماعي، الخميس، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، الأمر الذي استدعى تدخل العديد من اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك قرر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، توقيع عقوبة وفقًا للائحة، وبما يتفق مع الحفاظ على استقرار الفريق، ومسيرته على المستويات كافة. جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون والزمالك.
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أمير-مرتضى-أحمد-جلال-علاء-مقلد

رئيس الزمالك لنجله: «لا تتحدث عن شوبير أنت ابن ناس»

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى نجله أمير مرتضى، المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل ساعات من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وقال رئيس الأبيض خلال فيديو نشر عبر الموقع الرسمي للنادي: «لا تتحدث عن شوبير وعبد الحفيظ مرة أخرى، أنت ابن ناس وكنت ظابط شرطة، أعدائي الآن شوبير وعبد الحفيظ».
الخطيب-والعامرى-فاروق-واعضاء النادى -الاهلى

رئيس الزمالك يتحدث عن انسحاب الخطيب من الدوري

اجتمع رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة فريقه أمام نظيره الإنتاج الحربي، والمقرر لها في العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، السبت الماضي، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، مشيدًا بإصرارهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير.
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هل ينفذ الخطيب تهديده وينسحب من الدوري؟

في تطور جديد للأحداث تصاعدت أزمة البيان الذي أصدره النادي الأهلي قبل أيام، وأعلن خلاله عدم استكمال مسابقة الدوري حال عدم الانتهاء من مبارياتها قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو، بخلاف إقامة مباريات الجولة الـ34 والأخيرة في نفس التوقيت لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. الساعات الأخيرة شهدت إرسال لجنة المسابقات باتحاد الكرة خطابًا رسميًّا للأهلي والمقاولون العرب، وإخطارهما بتأجيل لقاء الفريقين المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين، والمقرر إقامته غدًا الثلاثاء.
اتحاد-الكرة

اتحاد الكرة يصدر بيانا حول أزمة جدول الدورى الممتاز

أصدر الاتحاد المصرى لكرة القدم بيانًا حول الأزمة المثارة حاليا على جدول مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث أكد الاتحاد برئاسة هاني أبو ريدة في البيان على إعطاء المنتخب الوطني الأولوية قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر الشهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، وذلك انطلاقا من الجانب الوطني الذي يحكم الجميع، كما أن اللوائح الدولية تعطي الحق للمنتخبات الوطنية في تجميع لاعبيهم قبل البطولة بأسبوعين طبقا للقواعد الدولية المنظمة للعبة.
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