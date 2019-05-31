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العراق يعترض على البيان الختامي لقمة مكة

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ ص
الرئيس العراقي
الرئيس العراقي
قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بث على الهواء مباشرة، إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى. وقال العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».
كان الرئيس العراقى قد قال، فى كلمته أمام القمة، إن أمن السعودية هو أمن العراق، وإن أي استهداف لأمن الخليج هو استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية، مشددا على أن المنطقة بحاجة إلى احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن «أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو السلام ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية».وأضاف
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أحمد أبو الغيط

مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية

أصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول. وتوصل المجلس الأعلى إلى ما يلي:
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
قناة الجزيرة

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.
الباجى-قايد-السبسى (1)

السبسي بقمة مكة: لن ننجر إلى التوتر على حساب شعوبنا

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن الأوضاع الدقيقة التي تمر بها المنطقة تتطلب تقييما عربيا مشتركا معمقا للتحديات التي تستهدف مقومات الأمن القومي العربي؛ بما يساعد على تحديد أنجح السبل لمواجهتها؛ حفاظا على أمن واستقرار البلدان العربية. وأضاف السبسي -في كلمته الافتتاحية للقمة العربية الطارئة، بصفته رئيس القمة العربية العادية الأخيرة التي عقدت في مارس الماضي- أن انعقاد القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة يعكس الاهتمام الخاص للملكة العربية السعودية بالقضايا العربية ودورها في خدمة كافة القضايا العربية.
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الإعلامية-الكويتية-فجر السعيد-محمد-حسنى مبارك

مبارك: تهديد إيران للخليج لا يمكن السكوت عليه

قال الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إن إيران تسعى للتغلغل في المنطقة لتهديد الأمن القومي العربي، ومن بعد 2011 استغلت كل القوى التي لها أطماع في منطقتنا هذا الظرف التاريخي لتحقيق مصالحها. وأضاف الرئيس مبارك خلال حوار أجراه مع الإعلامية فجر السعيد، في جريدة "الأنباء" الكويتية، أن مصر وقفت مع العراق في حربه ضد إيران، ووقفت مع الأشقاء في الخليج ضد أي تهديد إيراني لهم، متابعا "وأنا مع الملك عبدالله العاهل السعودي كان لنا رؤية مشتركة في التصدي لأطماع إيران في المنطقة مع محاولة فتح أي آفاق للتفاهم معهم.
ترامب-في-العراق

تفاصيل خلافات ترامب ومستشاريه حول ضرب إيران

لم يخرج قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي إلا بعد مشاورات مكثفة بين العديد من الجهات والشخصيات داخل البيت الأبيض، على رأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. المشاورات التي شهدها البيت الأبيض على مدى الأيام التي سبقت اتخاذ القرار السياسي، أشارت بشكل واضح إلى أن هناك العديد من المشكلات التي سبقت الاتفاق على الرأي الذي تم تنفيذه بشكل فعلي، لا سيما في ظل اختلاف الرؤى بين الرئيس الأمريكي وعدد من كبار مستشاريه حول رد الفعل الأمريكي على الأنشطة الإيرانية.
علم-ايران

تعيين رئيس جديد لجهاز استخبارات الحرس الإيراني

أعلن الحرس الثوري، اليوم السبت، عن تغييرات جديدة في جهاز الاستخبارات التابع له، في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، وأفاد مراسل "روسيا اليوم"، بأنه تم تعيين، حسين طائب، رئيسا جديدا لجهاز استخبارات الحرس الثوري، واللواء حسن محققا نائبا له. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عيّن بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.
طائرة-المراقبة-الأمريكية

أمريكا تحذر من الطيران فوق الخليج العربي

وسط تزايد في الأنشطة العسكرية والتوترات السياسية في منطقة الخليج، بعد تحذير وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت، رعاياها من السفر إلى العراق وإيران بسبب الأوضاع غير المستقرة، طالبت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، الخطوط الجوية التجارية في الولايات المتحدة، بتوخي الحذر أثناء تحليق الطائرات فوق مياه الخليج العربي وخليج عمان، مع استمرار تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، معتبرة أن الأمر يشكل خطرا عرضيا متزايدا على عمليات الطيران المدني الأمريكية، بسبب احتمالات، مثل إساءة التقدير أو اللبس في تمييز هوية الطائرات.
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