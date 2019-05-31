العراق يعترض على البيان الختامي لقمة مكة

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ ص

الرئيس العراقي

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بث على الهواء مباشرة، إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى. وقال العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».

كان الرئيس العراقى قد قال، فى كلمته أمام القمة، إن أمن السعودية هو أمن العراق، وإن أي استهداف لأمن الخليج هو استهداف لأمن الدول العربية والإسلامية، مشددا على أن المنطقة بحاجة إلى احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وأن «أفضل طريقة لصون أمننا القومي هو السلام ورفض التدخل في شؤوننا الداخلية».وأضاف