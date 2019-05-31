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أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ ص
أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر
كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين. وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».
كان قمر قد كتب على «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. اللى كان متساب كان متساب بمزاجنا أو لعدم فهم..
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ساقية الصاوي ترد على وقف «الحجار» حفلاته معهم

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هل تعرض حساب حسن الشافعي على «إنستجرام» للاختراق؟

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تامر-مرسى

Watch iT: شركتنا مملوكة للدولة ومهمتها وقف القرصنة

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تامر-مرسى

Watch iT تحصل على حقوق بث تراث ماسبيرو

وقعت اليوم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، بروتوكول تعاون جديد مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، وذلك في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية الجديدة Watch iT التابعة لمجموعة إعلام المصريين، والتي تم إطلاقها مع بداية شهر رمضان الحالي.
تامر-مرسى

أول تعليق لتامر مرسي عن إطلاق Watch iT بديلا ليوتيوب

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