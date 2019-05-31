أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»
تحرير:التحرير
٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ ص
أيمن بهجت قمر
كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين.
وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».
كان قمر قد كتب على «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. اللى كان متساب كان متساب بمزاجنا أو لعدم فهم..
كان قمر قد كتب على «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. اللى كان متساب كان متساب بمزاجنا أو لعدم فهم.. هو مولد وصاحبه غايب، اللهم بلغت».
وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لمجموعة «إعلام المصريين» ومجموعة «دي ميديا» الإعلامية برئاسة تامر مرسي، وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، في إطار الحفاظ على المحتوى الإعلامي المصري المنتج قديمًا وحديثًا من التليفزيون المصري، ويمتلك حقوقه الرقمية، ويتيح هذا البروتوكول تقديم المحتوي كاملًا على المنصة الرقمية Watch iT التابعة لإعلام المصريين، والتي تم إطلاقها بداية شهر رمضان الحالي.