أيمن بهجت قمر يكشف تفاصيل لقائه بـ«إعلام المصريين»

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ ص

أيمن بهجت قمر

كشف الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر عن تفاصيل لقائه بالمنتج تامر مرسى، وإدارة الشؤون القانونية بمجموعة إعلام المصريين. وكتب قمر عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا النهاردة اتقابلت مع أ. تامر مرسى والسادة الشؤون القانونية لإعلام المصريين ولقيت منهم كل احترام وترحيب وزى ما أعلنوا في البيان فهمونى إنهم عاملين لجنه قانونية لحصر الأعمال وكل صاحب حق هياخد حقه وإنهم في الفتره اللي جايه حريصين على حماية المصنف الفني المصري ومبدعيه».

كان قمر قد كتب على «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.. اللى كان متساب كان متساب بمزاجنا أو لعدم فهم..