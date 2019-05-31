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البرهان في قمة مكة: السودان يدعم دول الخليج العربي

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن السودان يقف بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضاف البرهان، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة: «استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية، ويدين السودان هذه الأعمال»، لافتا إلى وقوفهم بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ومؤكدا على تأييد كل التدابير التى يتخذونها لمواجهة تلك الاعتداءات.
وتطرق البرهان إلى الحديث عن الشأن اليمنى، وقال إن السودان يقف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وسوف يظل جزءا من التحالف العربى فى اليمن، ويدعو إلى استئناف الحوار للحفاظ على وحدة البلاد.وانتقل البرهان للحديث عن القضية الفلسطينية، وقال إن السودان يؤكد موقفه الراسخ الداعم للشعب الفلسطينى من أجل إقامة
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برهم صالح

العراق يعترض على البيان الختامي لقمة مكة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بث على الهواء مباشرة، إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى. وقال العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».
أحمد أبو الغيط

مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية

أصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول. وتوصل المجلس الأعلى إلى ما يلي:
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
قناة الجزيرة

السودان يغلق مكتب قناة الجزيرة ويسحب تراخيص عملها

أصدر المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان قرارًا بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة. ونقل موقع «روسيا اليوم»، على لسان مراسله بالخرطوم، مساء الخميس، أن السلطات المختصة فى المجلس العسكرى الانتقالى أصدرت قرارها بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة فى السودان. وبحسب الموقع الروسى، كتبت قناة الجزيرة عبر حسابها الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «السلطات السودانية قررت سحب تراخيص العمل لمراسلى وموظفى القناة اعتبارا من اليوم». وأوضحت القناة القطرية أن ضباطا فى الأمن السودانى أخطروا مدير المكتب بقرار إغلاق القناة، وأنه جاء بتوصية من المجلس العسكرى الانتقالى.
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السودان

اعتصام السودان.. مقتل امرأة وجنينها في إطلاق نار

أعلنت لجنة الأطباء السودانية المركزية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، مقتل مواطنة سودانية وجنينها وإصابة عدد آخر بجراح، إثر اشتباك بالرصاص الحي في محيط القيادة العامة للقوت المسلحة السودانية في العاصمة الخرطوم. وقالت اللجنة: "ارتقت روح الثائرة ميادة وجنينها، نتيجة إصابتها برصاصة طائشة من اشتباك لعناصر من الجيش وبعض المتفلتين منهم في شارع النيل الخرطوم، ونتج عن الاشتباك أيضا إصابات متفاوتة بين الثوار جاري إسعافها"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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تفاصيل لقاء رئيس وزراء إثيوبيا وعبد الفتاح البرهان

بحث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، خلال لقائه اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان عبد الفتاح البرهان، آخر التطورات السياسية في السودان، واعترف البرهان بإثيوبيا كحليف وثيق لبلاده، وطلب من أبي أحمد، تبادل المشورة بشأن المخاوف الرئيسية التي أثيرت في أعقاب الأحداث الأخيرة بالسودان، ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي دعم بلاده للسودان، والالتزام بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".
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شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
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المجلس العسكري السوداني يتمسك بأغلبية ورئاسة «السيادي»

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، أنها طالبت المجلس العسكري الانتقالي بالأغلبية البسيطة والرئاسة للمدنيين بالمجلس السيادي لكنه تمسك بالأغلبية، بحسب "العربية . نت". وقالت "الحرية والتغيير"، مساء الإثنين، إن المجلس العسكري تمسك بالأغلبية والرئاسة بالمجلس السيادي، مؤكدة أن أي حديث عن انتخابات غير مقبول. واعتبرت قوى المعارضة أن الضامن للثورة هو الشعب والقانون وما يتم التوافق عليه، لافتة إلى أنه لا مشكلة لدى قوى التغيير مع المؤسسة العسكرية أو أشخاص المجلس العسكري.
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