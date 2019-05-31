البرهان في قمة مكة: السودان يدعم دول الخليج العربي

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ ص

الفريق أول عبد الفتاح البرهان

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن السودان يقف بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضاف البرهان، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة: «استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية، ويدين السودان هذه الأعمال»، لافتا إلى وقوفهم بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ومؤكدا على تأييد كل التدابير التى يتخذونها لمواجهة تلك الاعتداءات.

وتطرق البرهان إلى الحديث عن الشأن اليمنى، وقال إن السودان يقف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وسوف يظل جزءا من التحالف العربى فى اليمن، ويدعو إلى استئناف الحوار للحفاظ على وحدة البلاد.وانتقل البرهان للحديث عن القضية الفلسطينية، وقال إن السودان يؤكد موقفه الراسخ الداعم للشعب الفلسطينى من أجل إقامة