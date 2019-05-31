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صاحب فكرة أطول مائدة بالعاشر: لن تُقيد في «جينيس»

تحرير:إسلام عبدالخالق ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٥٢ ص
مائدة العاشر من رمضان
مائدة العاشر من رمضان
قال أيمن فرج، صاحب فكرة إقامة أطول مائدة إفطار بمدينة العاشر من رمضان، فى محافظة الشرقية، إن المائدة لن تقيد فى موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية. وأوضح صاحب الفكرة أنه تواصل مع عدد من المسئولين بالموسوعة، الذين أفادوا بأن هناك شرطا يجب توافره قبل محاولة تسجيل أي حدث، وهو الإبلاغ عنه قبل أكثر من شهرين، للتنسيق والترتيب، وإفساح المجال أمامهم لتحديد موعد لهذا الحدث، وهو ما لم يتوافر في «مائدة العاشر». وكان أهالى مدينة العاشر من رمضان قد التفوا حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير.
وجرى تنظيم وإقامة المائدة بطول يتخطى الأربعة آلاف متر «4 كيلومترات»، على رصيف الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» بمدخل المدينة من ناحية طريق بلبيس الصحراوي، وضمت 100 طاولة، يمتد طول الواحدة منها  3 أمتار بعرض 70 سنتيمترا، بها 12 مكانًا، وقُدرت المساحة الفاصلة بين كل طاولة بنحو متر وربع،
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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، تنعقد في هذه الأيام المباركة وأمتنا العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي منا جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من أجل توحيد الصف العربي وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك لمواجهة الأخطار التي تحيط بأمتنا. وأكد الملك عبد الله الثانى، خلال كلمته في افتتاح القمة، أن المملكة الأردنية الهاشمية تقف إلى جانب الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم.
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«فقير وغني».. مائدة إفطار بطول 4 كيلو في العاشر(صور)

«مش بتاعة حد وكلنا واحد».. شعار رفعه عامة الناس بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، قبل ساعات من أذان مغرب اليوم الخميس، سعيًا منهم لإنجاح الحدث الأهم والأكبر في تاريخ المدينة، وربما مصر والشرق الأوسط، إذ التف الجميع حول مائدة إفطار واحدة جمعت بين صفوفها الغني والفقير، أعالي الناس وأبسطهم حالا، لتوثق لحظةً وشعارًا قلما يتجسدَّ بالفعل على أرض الواقع دون مبالغةً أو إفراط، وتبرهن على أن «الكل في واحد» ولا فرق بين دين أو عرق أو جماعة، فالكل مصري وينتمي لأرض هذا البلد، وهو ما سعى إليه القائمون على تنفيذ فكرة «المائدة».
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مصر تنافس الإمارات.. كواليس أطول مائدة إفطار بالعاشر

عقدت اللجنة المنسقة لإقامة أطول مائدة إفطار في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان، في محافظة الشرقية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعا، برئاسة أيمن فرج صاحب الفكرة والمنسق العام للفعالية، لوضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المائدة، المقرر إقامتها غدا الخميس، والتي ستكون الأكبر، بطول 6 آلاف متر، في الطريق العام، الممتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية».
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العاشر تستعد لإقامة أطول مائدة إفطار في تاريخ مصر

تستعد مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، لإقامة مائدة إفطار هي الأكبر والأطول في تاريخ مصر وإفريقيا، وذلك بطول ستة آلاف متر، يوم الخميس المُقبل، في الطريق العام المُمتد من مبنى شركة موكيت «ماك» القريب من مدخل المدينة ناحية طريق «بلبيس» الصحراوي، وحتى المعهد التكنولوجي للهندسة القريب من سنترال المدينة بمنطقة «الأردنية»، حسبما أكد أيمن فرج، صاحب الفكرة والمنسق العام للفاعلية، قبل أن ينوه لـ«التحرير» بأن الفكرة دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومن المتوقع أن تستوعب المائدة نحو سبعة آلاف شخص.
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السيسي: الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الجيش والشرطة هما جناحا الأمن للأمة المصرية يذودون بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمنها وسلامتها، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يقدر دورهم الوطني المخلص في حماية أمن مصر القومي وصون مقدساتها، من خلال جهود مكافحة الإرهاب والمساهمة في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر، جاءت خلال لقاء الرئيس السيسي بكبار قادة القوات المسلحة، مقدماً التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان، عقب صلاة الجمعة.
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