في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

تحرير:محمد عودة ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

صورة تعبيرية

في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.

وفي عام 1950: القوات الإسرائيلية تهاجم وادي عربة الحدودي بين فلسطين والأردن وتقتل 30 عربيا.وفي عام 1976: مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو كامل بالجامعة.وفي عام 1994: تشكيل أول شرطة نسائية فلسطينية في قطاع غزة في ظل سلطة الحكم الذاتي.وفي عام 2002: افتتاح بطولة كأس العالم