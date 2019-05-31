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في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

تحرير:محمد عودة ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.
وفي عام 1950: القوات الإسرائيلية تهاجم وادي عربة الحدودي بين فلسطين والأردن وتقتل 30 عربيا.وفي عام 1976: مصر تطلب من جامعة الدول العربية قبول منظمة التحرير الفلسطينية كعضو كامل بالجامعة.وفي عام 1994: تشكيل أول شرطة نسائية فلسطينية في قطاع غزة في ظل سلطة الحكم الذاتي.وفي عام 2002: افتتاح بطولة كأس العالم
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تنظيف-المنزل

استعدي للعيد بتنظيف وترتيب المنزل بـ 10 حيل بسيطة

تستعد كل ربة منزل هذه الفترة لتنظيف المنزل لاستقبال العيد، فهي عادة جميع النساء في العيد، لا يعرفون معنى للعيد إلا عندما يقومون بتنظيف وترتيب المنزل من جديد، البعض منهن يقوم بشراء مفارش جديدة أو يقوم بتجديد بعض قطع الديكور البسيطة مثل فازة الورد أو النجف، بعض الحيل البسيطة تساعدك لتسهيل مهمة تنظيف المنزل دون الحاجة لقضاء أيام طويلة، كل ما عليكي هو التنظيم وترتيب الوقت بين الغرف، خاصة النساء العاملات لأنهن قضين وقت طويل في العمل ولا يكون لديهم وقت كبير لتنظيف المنزل..
العيد حول العالم

الحجاب الملون.. تعرف على ملابس عيد الفطر في كل بلد

العيد يأتي بالسعادة والخير في جميع أنحاء العالم، ولكن الذي يختلف هي مظاهر الاحتفال والملابس، ففي الهند تجد الفتيات يتزينَّ برسم الحناء على أيديهن قبل ليلة العيد، وتشتهر العراق بحلوى الكليجة، وفي نيجيريا يطلقون على العيد "صلاح الصغير"، قد تختلف المسميات وتختلف الملابس أيضا والطعام، ولكن سيظل العيد واحدا في كل البلاد يتمثل في تنظيف البيت وتعليق الزينة وشراء الحلوى بمختلف أنواعها، ولكن كل بلد لديه ما يميزه أيضًا فيما يتعلق بالملابس على سبيل المثال الأطفال الصغار يرتدون العبايات البيضاء مع الطواقي الرائعة أثناء تأدية صلاة العيد في مصر.
حرب فلسطين - أرشيفية

في مثل هذا اليوم.. إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.
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حرب فلسطين - أرشيفية

في مثل هذا اليوم.. إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين

في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.
توقيع معاهدة كامب ديفيد

في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل من مدينة العريش

في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
محمد-حسنى-مبارك (2)

في مثل هذا اليوم.. ولد الرئيس الأسبق حسني مبارك

في مثل هذا اليوم 4 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وفي عام 2008: إضراب عام في مصر ضد الفساد والاستجابه إليه محدوده. وفي عام 1994: اسحاق رابين وياسر عرفات يوقعان اتفاقية سلام تمنح الفلسطينيين السلطة على قطاع غزة وأريحا. وفي عام 1990: البحرية الإسرائيلية تطلق النار على يخت الملك حسين في خليج العقبة.
حرية الصحافة - تعبيرية

الاحتفال باليوم العالمي للتعبير وحرية الصحافة

في مثل هذا اليوم 3 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: فى هذا اليوم من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للتعبير وحرية الصحافة. في عام 633: وقوع معركة الولجة بين الفرس والمسلمين بقيادة خالد بن الوليد، وقد وقعت أحداثها في مكان يمسى الولجة في العراق ولذا سيمت المعركة باسم المكان، وقد انتهت بانتصار المسلمين. وفي عام 1494: المستكشف كريستوفر كولومبوس يكتشف جامايكا.
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