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زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٦:٥٠ ص
كيم هيوك-تشول
كيم هيوك-تشول
أعدمت كوريا الشمالية عددًا من مسئوليها في وزارة الخارجية، بمن في ذلك مبعوثها الخاص إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نتيجة انهيار قمة فيتنام التى جمعت الزعيم كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت وكالة «رويترز» نقلا عن صحيفة كورية جنوبية. ونقلت صحيفة «تشوسون إيلبو» الكورية الجنوبية، عن مسئولين من كوريا الشمالية، لم تُكشف هويتهم، قولهم: «تم التحقيق مع كيم هيوك-تشول، وأُعدم في مطار ميريم مع 4 مسؤولين في وزارة الخارجية في مارس».
وانهارت قمة ترامب وكيم التي انعقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي، في فبراير الماضي، بعد فشل الزعيمين في التوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.ومنذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، توقفت محادثات نزع السلاح النووي، وبعد ذلك أجرت كوريا الشمالية مزيدا من اختبارات
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مسيرات في البرازيل احتجاجا على خفض ميزانية التعليم

نظم مواطنون في البرازيل اليوم الخميس مسيرات حاشدة احتجاجًا على قرار الحكومة خفض الميزانية المخصصة للتعليم. وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن المسيرات انطلقت في مدن برازيلية عديدة بمشاركة أعداد من المدرّسين والطلاب الذين رددوا الهتافات المناهضة لهذا القرار من الحكومة. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المسئولين في الجامعات البرازيلية حذّروا من تأثير هذا الخفض على المنح الدراسية والعملية التعليمية، وصيانة المرافق في المؤسسات التعليمية المختلفة.
ظريف

وزير خارجية إيران: مستعد للذهاب إلى السعودية بشرط

أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للذهاب إلى العاصمة السعودية الرياض، إذا غيرت حكومة المملكة سياساتها، قائلا: "نحن منفتحون علي دول الخليج الفارسي، لكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقا آخر، طريقا خطرا عليها قبل أن يكون خطرا علي الجميع، لو لدي الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، أستطيع أن أذهب غدا إلي الرياض"، موضحا أن رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني"، جاء ذلك في مقابلة مع قناة العالم، نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وزيرة خارجية النمسا

لأول مرة.. تعيين امرأة في منصب مستشار النمسا

قرر الرئيس النمساوي، ألكسندر فان دير بيلين، تعيين رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد، بريغيت بيرلاين، مستشارا مؤقتا، في سابقة هي الأولى لتولي امرأة هذا المنصب في تاريخ النمسا. وقال فان دير بيلين، في خطاب ألقاه اليوم الخميس بهذه المناسبة: "أكلف السيدة بيرلاين بتشكيل حكومة جديدة. ستكون المرأة الأولى التي تتولى منصب المستشار النمساوي، وسأعينها رسميا بعد عدة أيام". من جانبها، قالت بيرلاين، في مؤتمر مشترك مع بيلين: "الهدف الأهم في الوقت الراهن يكمن في إرساء مزيد من الهدوء وبناء الثقة بين كل الأطراف... في النمسا وأوروبا والعالم كله".
دونالد ترامب

أوروبا ضحية الصدام بين ترامب وإيران

لا شك أن الصدام السياسي بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي، الذي قد يتحول إلى مواجهة عسكرية في المستقبل القريب، قد يكون له توابعه وانعكاساته الخاصة على العديد من الأطراف المعنية بالأزمة، وبالأخص الاتحاد الأوروبي. الأوروبيون لطالما حلموا بقدر أكبر من الاستقلالية السياسية، إلا أنهم يصدمون مع كل أزمة كبيرة بضرورة الاختيار بين السير على نهج البيت الأبيض أو خسارة حليفها الرئيسي وشريكها الأساسي في تكوين حلف شمال الأطلسي "الناتو"، حائط أوروبا الدفاعي الأول.
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ترامب لإيران: إذا رغبتم في الحوار فنحن راغبون أيضا

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحديث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يبحث، وفق تقارير، إجراء زيارة للعاصمة الإيرانية طهران. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال الرئيس الأمريكي: «أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضًا». وأضاف ترامب: «سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء "آبي" على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران.. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث».
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

حرب تصريحات بين ترامب وبيلوسي بسبب اتفاقية التجارة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما دعاها إلى إبلاغ الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنها تريد أسبوعين كى تدرس الاتفاقية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون، لذلك يجب عليها أن تكون على دراية كافية وأن تدرس المشروع». مؤكدا: «إنها تبدو مضطربة، ويجب عليها أن تقر بأنها لاتفهمه». وردت رئيسة مجلس النواب الأمريكي على ترامب، بتغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».
دونالد ترامب ونانسي بيلوسي

بيلوسي: ترامب يعرقل العدالة.. وربما ارتكب ما يبرر إقالته

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس دونالد ترامب ربما يكون قد ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته بتجاهله مذكرات إحضار أصدرها الكونجرس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، شبهت بيلوسي ذلك التجاهل بعملية التستر التى أسقطت الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون. جاء ذلك خلال مؤتمر للديمقراطيين في واشنطن،، حيث قالت بيلوسي: «لهذا السبب، أعتقد أن الرئيس كان على هذه الحال صباح اليوم، لأن الحقيقة على مرأى من كل من يعمل فى المجال العام.. هذا الرئيس يعرقل العدالة ومتورط بالتستر».
باربرا باريت

ترامب يرشح باربرا باريت لقيادة القوات الجوية الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ترشيح باربرا باريت، السفيرة السابقة، وامرأة الأعمال من أريزونا، لتولي قيادة القوات الجوية الأمريكية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن باربرا التي تبلغ من العمر 68 عاما، سبق أن شغلت منصب سفيرة واشنطن لدى فنلندا فى الفترة بين عامي 2008 و2009 في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كما ترأست مركز «إيروسبايس كوربوريشن» لأبحاث الطيران حتى عام 2017. وفي تغريدة كتبها على حسابه الشخصي على موقع «تويتر»، قال ترامب: «سوف تكون وزيرة ممتازة».
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