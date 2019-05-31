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جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا طعن إسرائيليين في القدس

تحرير:وكالات ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عامًا. وأكدت التقارير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لإسعاف المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها مراسل «سكاي نيوز عربية» في القدس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حادثة طعن ثانية وقعت في مكان قريب من الأول، وأصيب فيها إسرائيلي ثالث يبلغ من العمر 18 عامًا، ووصفت إصابته بأنها طفيفة.وفي ديسمبر الماضي، أصيب شرطيان إسرائيليان في عملية طعن نفذها فلسطيني على الأرجح في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، بحسب ما أفاد به مراسل «سكاي نيوز
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برهم صالح

العراق يعترض على البيان الختامي لقمة مكة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بث على الهواء مباشرة، إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى. وقال العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».
أحمد أبو الغيط

مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية

أصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول. وتوصل المجلس الأعلى إلى ما يلي:
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان في قمة مكة: السودان يدعم دول الخليج العربي

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن السودان يقف بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضاف البرهان، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة: «استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية، ويدين السودان هذه الأعمال»، لافتا إلى وقوفهم بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ومؤكدا على تأييد كل التدابير التى يتخذونها لمواجهة تلك الاعتداءات.
محمد حمدان دقلو

المجلس العسكري: ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار

اتهم المجلس العسكري الانتقالي في السودان عناصر وصفها بـ«المنفلتة» في الاحتجاجات التى شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني إن «ميدان الاعتصام أصبح خطرًا على البلد والثوار». وقال متحدث عسكري، في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي السوداني، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.
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جيش الاحتلال في القدس

زي انهاردة.. نقل قيادة جيش الاحتلال المركزية للقدس

في مثل هذا اليوم 28 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1968: حكومة إسرائيل تعلن نقل القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي إلى القدس الشرقية. وفي عام 632: النبي محمد صلى الله عليه وسلم يولي أسامة بن زيد إمارة الجيش الذي أرسله لتأمين حدود شبه الجزيرة العربية من هجمات الروم. وفي عام 1736: الجيش الروسي يقوم بعملية تخريب واسعة في شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للدولة العثمانية.
الجيش-الإسرائيلي

هل تستعد إسرائيل للتوغل بريا في قطاع غزة؟

أربعة عشر شهرا فقط، هي كل ما عاشته الطفلة الفلسطينية صبا محمود أبو عرار، التي استشهدت بصواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، إلى جانب أمها الحامل فلسطين صالح أحمد أبو عرار. وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن غارات أمس أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين، في المقابل، تمكنت صواريخ المقاومة من إسقاط قتيل إسرائيلي للمرة الأولى منذ حرب 2014، الأمر الذي دفع تل أبيب للتصعيد، والتهديد بشن توغل بري في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
قصف-صواريخ

إصابة فلسطينيين وتدمير عمارتين في قصف لجيش الاحتلال

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم، جراء تواصل القصف الإسرائيلى على جنوب وشمال قطاع غزة، كما دمرت طائرات الاحتلال عمارتين سكنيتين فى مدينة غزة. وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن مواطنا وصل مصابا إلى مستشفى ناصر فى محافظة خان يونس جنوب القطاع عقب استهداف مدفعية جيش الاحتلال بعدة قذائف المناطق الشرقية للمحافظة، كما أصيب مواطن آخر فى قصف استهدف مجموعة من المواطنين شمال القطاع، وتم نقله إلى المستشفى الإندونيسي. وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال شنت غارة على عمارة الخزندار فى حى الرمال بمدينة غزة، بعد استهدافها بطائرات الاستطلاع ما أدى الى تدميرها.
صاروخ

50 قذيفة من غزة صوب المستوطنات.. واستشهاد فلسطيني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" تمكنت من اعتراض العشرات منها، حسبما أعلنت فضائية "سكاى نيوز- عربية" في نبأ عاجل منذ قليل. ونقلت عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أنه جرى إطلاق نحو 100 قذيفة من قطاع غزة إلى المستوطنات الحدودية صباح اليوم السبت. وأوضحت "سكاي نيوز" أن مواطنا فلسطينيا استشهد في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، بينما أصيب 3 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على بيت حانون شمالي القطاع.
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