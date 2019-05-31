«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص

متهم بحيازة مخدرات -أرشيفية

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ضبط 400 كيلو بانجو داخل مخزن سري بمقطورة في بورسعيد وفي نفس السياق، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل