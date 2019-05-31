جريمة

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ ص
متهم بحيازة مخدرات -أرشيفية
متهم بحيازة مخدرات -أرشيفية
تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
بمواجهته اعترف بحيازته السلاح الناري بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ضبط 400 كيلو بانجو داخل مخزن سري بمقطورة في بورسعيد وفي نفس السياق، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطل
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حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة حلوان، بسبب خلافات الجيرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على أطرافها، وتحرر محضر بالواقعة. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية، بين عائلتين بدائرة القسم، أسفرت عن وقوع 10 مصابين من الطرف الثاني. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وحررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
جثة

«مريض كبد».. وفاة سجين داخل قسم شرطة حلوان

لفظ سجين أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة حلوان بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية توفى على أثرها قبل أن يتم إسعافه، وأوضحت التحقيقات المبدئية أن السجين كان يعانى من مرض الكبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة محتجز على ذمة قضايا، وأكدت التحريات أن المسجون تعرض إلى وعكة صحية داخل الحجز بسبب إصابته بمرض الكبد، ولا توجد أي شبهه جنائيه فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
حريق

بسبب التكييف.. تفاصيل السيطرة على حريق سنترال الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل سنترال الجيزة، مساء الخميس، بعدما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينما يباشر رجال الإطفاء عملية التبريد بموقع الحريق، وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.
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ادمان-ادوية-مخدرات (4)

حملة الـ24 ساعة تصفع تجار المخدرات في الجيزة

جهود متواصلة لقوات الشرطة في مجال ملاحقة حائزي الأسلحة النارية بمختلف أنواعها، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، خاصة "الحشيش- الهيروين" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، تحقيقًا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، إذ داهمت مديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء الدكتور مصطفى شحاتة، واللواء رضا العمدة مدير المباحث، بؤرًا إجرامية مختلفة.
القبض-على-متهم

ضبط رجل أعمال كون ثروة طائلة من المخدرات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، وقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الجمعة، من ضبط رجل أعمال في العقد الثالث من العمر، يمتلك شركة استيراد وتصدير من قرية المنيل التابعة لمركز طلخا وسابق اتهامه في قضية اتجار بالمخدرات، يتربح من التجارة غير المشروعة بالمواد المخدرة، حتى بلغت ثروته أكثر من 70 مليون جنيه، وعمد المتهم استثمار تلك الأموال في العقارات والأراضي لإبعاد الشبهات عنه، واستغل الشركة لتسهيل لقائه بعملائه في تجارته، وتحرر المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.
سلاح-ومخدرات

ضبط أسلحة وذخائر ومخدرات في حملة بالمحافظات

شن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كل الظواهر السلبية بمختلف محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 217 قطعة سلاح ناري بينها رشاش متعدد و66 بندقية، و231 قضية مخدرات، وحجز 433 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 27705 مخالفات مرورية، وضبط 1853 مخالفة مرافق، وضبط 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 75869 حكما قضائيا متنوعا.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

هيروين وأفيون وأسلحة وذخائر في حملة أمنية بالجيزة

تواصل الإدارة العامة للمرور نشر حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث، ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، للحفاظ على سلامة المواطنين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، وعززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أي كثافات مرورية، كما شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة حملة مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من محرزي المواد المخدرة والأسلحة.
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