جريمة

حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص
حادث مروري
حادث مروري
شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
من ناحية أخرى، لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب آخر رقيب، إثر سقوط سيارة شرطة في ترعة المريوطية، بالقرب من منطقة سقارة دائرة مركز شرطة البدرشين، حال استقلالها لتأمين أحد الأفواج السياحية. إصابة 24 شخصا في 13 حادثا بكفر الشيخ وتلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم البدرشين، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط
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ضبط-حشيش

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة حلوان، بسبب خلافات الجيرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على أطرافها، وتحرر محضر بالواقعة. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية، بين عائلتين بدائرة القسم، أسفرت عن وقوع 10 مصابين من الطرف الثاني. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وحررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
جثة

«مريض كبد».. وفاة سجين داخل قسم شرطة حلوان

لفظ سجين أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة حلوان بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية توفى على أثرها قبل أن يتم إسعافه، وأوضحت التحقيقات المبدئية أن السجين كان يعانى من مرض الكبد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة. تلقى اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان، يفيد بوفاة محتجز على ذمة قضايا، وأكدت التحريات أن المسجون تعرض إلى وعكة صحية داخل الحجز بسبب إصابته بمرض الكبد، ولا توجد أي شبهه جنائيه فى الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
حريق

بسبب التكييف.. تفاصيل السيطرة على حريق سنترال الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل سنترال الجيزة، مساء الخميس، بعدما تم الدفع بـ5 سيارات إطفاء، بينما يباشر رجال الإطفاء عملية التبريد بموقع الحريق، وتبين بالفحص المبدئي أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي داخل جهاز تكييف في الطابق بمبنى السنترال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطار من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من مقر السنترال الواقع بميدان الجيزة.
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (2)

إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة أعلى الدائري الإقليمي

وقع حادث مروري، اليوم الخميس، أعلى طريق الدائري الإقليمي في منطقة الصف، ما أسفر عن إصابة 14 عاملا بعدما انقلبت بهم سيارة "ربع نقل" كانوا يستقلونها، وتوقفت حركة المرور وانتقلت أوناش تابعة للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى. تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة للطريق الإقليمى في الصف بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
حادث-تصادم

مصرع وإصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بجسر السويس

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرون، اليوم الخميس، أثر انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، وتم نشر الخدمات المرورية بالطريق، والدفع بأوناش لرفع حطام الحادث. البدلية كانت بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص قبل نفق العبور أمام جسر السويس، ووجود متوفين ومصابين، ودفعت إدارة المرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث، وتم نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
حادث-تصادم

إصابة 6 ليبيين من عائلة واحدة في حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجين و4 أطفال من عائلة واحدة، وجميعهم يحملون الجنسية الليبية، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق "مصر - أسيوط الزراعي" أمام قرية بني عدي بمركز ناصر شمال بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وذلك بعدما تلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع انقلاب سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية بطريق مصر - أسيوط الزراعي أمام قرية بني عدي، ليوجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكدمات وكسور وجروح في أنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق العلمين وادي النطرون الصحراوي عند الكيلو 139، حيث انفجر إطار السيارة بسبب السرعة الزائدة، مما أدى إلى عدم تحكم السائق في عجلة القيادة وانقلابها على الطريق، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مركز شرطة وادى النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وقوع الحادث بطريق العلمين عند الكيلو 135 بنطاق المركز.
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