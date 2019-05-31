حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٧ ص

حادث مروري

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

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