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حاول يصلي في الأقصى.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
قوات الاحتلال - أرشيفية
قوات الاحتلال - أرشيفية
استشهد فتى فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أثناء محاولته الدخول للقدس من منطقة جرون الحمص شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى الذي يبلغ من العمر 16 عاما من مدينة الخليل، استشهد برصاص جنود الاحتلال خلال محاولته الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الاقصى، وذلك أثناء محاولته مع آخرين اجتياز الأسلاك قرب حاجز مزموريا في منطقة جرون الحمص إلى الشرق من بيت لحم، بعد أن فرضت سلطات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على الحواجر المؤدية إلى مدينة القدس.
وأشارت مصادر إعلامية وطيبة، إلى أن الفتى الشهيد من سكان محافظة الخليل، وتم نقله الى مستشفى بيت جالا الحكومي، بعد أن تركه الاحتلال ينزف، حيث جرت محاولات لإنقاذ حياته، إلا أن إصابته كانت خطيرة واستشهد.ومنذ الانتفاضة الثانية، منعت إسرائيل الفلسطينيين من تخطي بوابات الجدران الكبيرة التي تحيط بالضفة والمؤدية
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التجنيد في الجيش الإسرائيلي

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيا طعن إسرائيليين في القدس

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، شابًا فلسطينيًا، بعد أن طعن اثنين في مدينة القدس المحتلة، على ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن عملية الطعن أسفرت عن إصابة طفيفة لأحدهم، وخطيرة للآخر الذي يبلغ من العمر 45 عامًا. وأكدت التقارير أن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث، لإسعاف المصابين. وبحسب المعلومات الأولية التي أفاد بها مراسل «سكاي نيوز عربية» في القدس، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الشاب الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس المحتلة.
برهم صالح

العراق يعترض على البيان الختامي لقمة مكة

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في بيان بث على الهواء مباشرة، إن العراق يعارض البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة والذي ندد بتدخل إيران في شؤون الدول الأخرى. وقال العراق في البيان الذي تلاه أبو الغيط: «في حين أن العراق يعيد التأكيد على استنكاره لأي عمل من شأنه استهداف أمن المملكة وأمن أشقائنا في الخليج، أود التوضيح على أننا لم نشارك في صياغة البيان الختامي وأن العراق يسجل اعتراضه على البيان الختامي في صياغته الحالية».
أحمد أبو الغيط

مواجهة تهديدات إيران.. البيان الختامي للقمة الخليجية

أصدرت قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الطارئة بيانا ختاميا، من 9 بنود. وبحسب وكالة الأنبا السعودية «واس»، استعرض المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الطارئة، ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية وتحديات خطيرة نتيجة الهجمات الأخيرة على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وما لذلك من تداعيات وتهديد مباشر للأمن والسلم في المنطقة، ولحرية الملاحة والتجارة العالمية واستقرار أسواق البترول. وتوصل المجلس الأعلى إلى ما يلي:
الفريق-أول-عبد-الفتاح-البرهان

البرهان في قمة مكة: السودان يدعم دول الخليج العربي

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إن السودان يقف بجانب دول الخليج العربى ضد الأعمال العدائية التى طالت المملكة العربية السعودية والإمارات. وأضاف البرهان، خلال كلمته فى القمة العربية الطارئة، بمكة المكرمة: «استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية، ويدين السودان هذه الأعمال»، لافتا إلى وقوفهم بجانب الأشقاء فى الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ومؤكدا على تأييد كل التدابير التى يتخذونها لمواجهة تلك الاعتداءات.
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أندريه-بابيش

التشيك: لا أحد في أوروبا يريد نقل سفارته للقدس

جدد رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، رفض بلاده نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس التزاما بالقرارات الأممية على الرغم من قوة ومتانة العلاقات مع إسرائيل. وقال في لقاء مع موقع "أوراق برلمانية" التشيكي، اليوم السبت، ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن "جمهورية التشيك لن تبادر إلى نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، فحكومتنا تلتزم بموقف الاتحاد الأوروبي، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، مشددا على أن "لا أحد في أوروبا يريد حاليا نقل سفارته، وجمهورية التشيك لن تكون البادئة".
المصلين-فى-المسجد-الاقصى

200 ألف مصل في الجمعة الثانية من رمضان بالمسجد الأقصى

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى، اليوم الجمعة، إن حوالي 200 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في رحاب المسجد الاقصى المبارك، وأضاف أن جموع المصلين، من مدن الضفة والداخل الفلسطيني والقدس، توافدوا إلى الأقصى منذ ساعات الفجر الأولى، مشيرا إلى أن موظفي الأوقاف الإسلامية ولجان النظام والكشافة والطواقم الطبية عملوا على خدمة المصلين الصائمين الذين توافدوا من شتى بقاع فلسطين. وأكد خطيب المسجد الشيخ إسماعيل نواهضة، إن هذه الأعداد في الأقصى هي رسالة لكل العالم وكل من يقول أن الأقصى ليس للمسلمين،
شرطة-الاحتلال-فى-المسجد-الاقصى (1)

قوات الاحتلال تخرج المعتكفين من الأقصى بالقوة(فيديو)

لليوم الثاني على التوالي، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، المسجد الأقصى وأخرجت منه المعتكفين، فيما اعتقلت فتية من منطقة باب العمود بمدينة القدس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال الخاصة والضباط اقتحموا المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، وأجْلوا المعتكفين من المسجد الأقصى. وقال الشهود إن القوات تمركزت بعد انتهاء صلاة التراويح في ساحة باب المغاربة، ثم تقدمت باتجاه الساحة المقابلة للمسجد القبلي، وهددت باعتقال المتواجدين في حال عدم خروجهم من الأقصى.
الجيش-الإسرائيلي

هل تستعد إسرائيل للتوغل بريا في قطاع غزة؟

أربعة عشر شهرا فقط، هي كل ما عاشته الطفلة الفلسطينية صبا محمود أبو عرار، التي استشهدت بصواريخ جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت، إلى جانب أمها الحامل فلسطين صالح أحمد أبو عرار. وزارة الصحة الفلسطينية أشارت إلى أن غارات أمس أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين، في المقابل، تمكنت صواريخ المقاومة من إسقاط قتيل إسرائيلي للمرة الأولى منذ حرب 2014، الأمر الذي دفع تل أبيب للتصعيد، والتهديد بشن توغل بري في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.
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