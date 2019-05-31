رياضة

رسميا.. كونتي مدربًا لإنتر خلفًا لسباليتي

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
أنطونيو كونتي
أنطونيو كونتي
عين نادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي مدربًا للفريق، وذلك خلفًا للمدرب المقال لوسيانو سباليتي، حيث وقع كونتي على عقد يمتد لثلاث سنوات، ليتولى أول مهمة تدريبية له منذ رحيله عن صفوف تشيلسي منذ عام. وقال كونتي عن ذلك: "أبدأ فصلا جديدا في حياتي، أشعر بالإثارة، ومن خلال عملي سأحاول رد الدين لكل الثقة التي زرعها رئيس النادي ومديروه بي، اخترت إنتر، لاسم النادي، وللمشروع الذي تم وضع أساسه بالفعل، وللطموح الكبير الذي تتمتع به الإدارة، وللتاريخ الكبير لإنتر"، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس".
وأضاف كونتي: "أعجبت كثيرًا بشفافية النادي ورغبته في إعادة إنتر إلى المكانة الطبيعية التي ينتمي إليها". وبدوره قال رئيس إنتر ستيفن زهانج: "أنا على يقين تام بأن كونتي واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنه سيساعدنا على تحقيق أهدافنا وإكمال مهمتنا، وهي ببساطة أن نجعل من هذا الفريق واحدا من أفضل الأندية
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محمود-الخطيب العامرى-فاروق

رئيس الزمالك للخطيب: «لو راجل انسحب»

طالب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بالتمسك بقراره بشأن عدم استكمال الفريق الأحمر لبطولة الدوري المصري الممتاز، في حالة عدم استكمالها قبل بطولة الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبلين. وتعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري.
خالد-جلال

رسميًا.. خالد جلال مديرًا فنيًا لنادي الزمالك

أعلن رئيس الزمالك، تعيين خالد جلال، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا للسويسري كريستيان جروس، بعد تعادله أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الخميس، في إطار مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، وكشف رئيس الزمالك في تصريحات لقناة «المحور» عبر برنامج «الزمالك اليوم»، عن رحيل جروس بعد التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق، وفي ظل انتهاء تعاقده مع القلعة البيضاء نهاية مايو الجاري. ويتبقى للزمالك 4 مباريات بالدوري أمام حرس الحدود، والجونة، والإسماعيلي، والأهلي.
حميد احداد

رئيس الزمالك: لن نلعب قبل مواجهة الأهلي والمقاولون

هدد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعدم خوض فريقه لمباراة حرس الحدود المقبلة، قبل أن يلعب غريمه التقليدي الأهلي مع المقاولون العرب، في الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت، والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
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إنجاز خاص لـ«ساري» بعد التتويج بالدوري الأوروبي

حقق الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، رقمًا مميزًا في مسيرته كمدرب إيطالي، بعد تتويجه بلقب بطولة الدوري الأوروبي مع فريقه الإنجليزي موسم 2018-2019، مساء الأربعاء، على حساب أرسنال. وقاد ساري تشيلسي للفوز بلقب الدوري الأوروبي، بعد فوزه الكبير على على نظيره أرسنال، بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب باكو الأوليمبي في أذربيجان، بتوقيع خاص من نجميه البلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي أوليفييه جيرو.
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أليجري يفكر في الابتعاد عن التدريب بعد يوفنتوس

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري على عدم تعجله العودة إلى التدريب من جديد، حيث يفكر في الحصول على عام من الراحة عقب رحيله عن يوفنتوس بنهاية الموسم المنقضي، وانتهت آحر مباراة للمدرب البالغ من العمر 51 عامًا بالخسارة أمس الأحد في الدوري الإيطالي أمام سامبدوريا، وتوج أليجري بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع اليوفي، ويرتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الإنجيليزي، إلا أنه أصر على رغبته في الانتظار قبل تحديد وجهته المقبلة، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس".
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كونتي يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة إنتر

لم يتول المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي تدريب أي فريق منذ رحيله عن تشيلسي الصيف الماضي، ويبدو أنه قريب للعودة من جديد عبر بوابة الإنتر، وفي الوقت الذي أعربت فيه أنديه باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني عن اهتمامها بالتعاقد مع كونتي الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2016- 2017، يبدو أن النيراتزوري هو الأقرب للفوز بالسباق والظفر بتوقيعه، على الرغم من ارتباط اسمه أيضًا بالعودة إلى تدريب ناديه السابق يوفنتوس، وسبق وأن لعب كونتي في صفوف يوفنتوس وأشرف على تدريبه وتوج معه بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي،
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ساري يطالب تشيلسي بسرعة تحديد مصيره من أجل يوفنتوس

طالب المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، إدارة نادي تشيلسي بسرعة تحديد مصير مستقبله مع الفريق، وذلك في الوقت الذي أعرب فيه يوفنتوس عن استعداده للتعاقد معه بعد رحيل مدرب السيدة العجوز ماسيمليانو أليجري بنهاية هذا الموسم، ويعد ساري على رأس قائمة المدربين الذين يرغب يوفنتوس في التعاقد معهم إلى جانب المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي، ويستعد ساري حاليًا لمواجهة أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي الأسبوع المقبل، وتحوم الشكوك حول مستقبله بسبب فشله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.
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