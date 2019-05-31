رياضة

أجويرو يتمسك بحلم العودة إلى إنديبندينتي

٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
سيرجيو أجويرو
سيرجيو أجويرو
تمسك النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو برغبته في العودة إلى نادي طفولته، إنديبندينتي الأرجنتيني، قبل اعتزاله كرة القدم بعد إنهاء عقده مع مانشستر سيتي، وجدد المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، تعاقده مع السيتي لعام إضافي، ليبقى في ملعب الاتحاد حتى عام 2021، ليؤكد رغبته في العودة من جديد إلى صفوف النادي الذي بدأ في مسيرته قبل الاعتزال، إذ رحل عن إنديبندينتي في عام 2006، للانضمام إلى أتلتيكو مدريد، ثم لينضم بعدها بخمس سنوات إلى السيتي مقابل 38 مليون جنيه إسترليني، ويصبح الهداف التاريخي للنادي.
وقال أجويرو بحسب ما نقله موقع "سكاي سبورتس" البريطاني: "بوضوح، جماهير إنديبندينتي تشعر بالإثارة من إمكانية عودتي، ولكني لا أزال أملك عقدا ممتدا مع مانشستر سيتي، وأحاول التركيز في العامين المتبقيين". وأضاف المهاجم الأرجنتيني: "بعدها سأرى ماذا سأفعل، ولكن بكل تأكيد يبقى إنديبندينتي الأولوية الدائمة بالنسبة
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مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

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إيريكسين: لقب دوري الأبطال سيغير المنظور لتوتنهام

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من يحمل شارة قيادة السيتي بعد رحيل كومباني؟

أسدل فينسينت كومباني الستار على مسيرة 11 عامًا مع مانشستر سيتي بالرحيل هذا الصيف، ليضع بيب جوارديولا في حيرة من أمره من أجل تحديد القائد الذي سيحمل الشارة من بعده، وبالنظر إلى الحرس القديم، هناك ديفيد سيلفا وفيرناندينيو، ويعد سيلفا حاليًا أقدم اللاعبين في مانشستر سيتي وهو في المرتبة الثانية بعد كومباني، وبالتالي من المفترض أن يحمل شارة القيادة، ولكن فيرناندينيو كان هو من يحمل شارة القيادة عند غياب كومباني بسبب الإصابة، إلا أن سيلفا البالغ من العمر 33 عامًا وفيرناندينيو البالغ من العمر 34 عامًا، لم يتبقى لهما الكثير في ملعب الاتحاد.
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محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعبًا كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تصدر البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القائمة وسجل 16 هدفا، وصنع 15 هدفا، ليساهم في إجمالي 31 هدفا، وجاء نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز الثاني، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 30 هدفا، بينما حل ثالثا الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 29 هدفا.
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5 عوامل أهدت مانشستر سيتي لقب الدوري

نجح مانشستر سيتي في الفوز بآخر 14 مباراة على التوالي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، وذلك منذ آخر خسارة تعرض لها الفريق أمام نيوكاسل يوم 29 يناير الماضي، والأكثر من ذلك حقق مانشستر سيتي الانتصار في 18 مباراة من آخر 19 لقاء في الدوري، أي أن رجال بيب جوارديولا جمعوا 54 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة، وهي واحدة من الأسباب البارزة التي مكنت رجال بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما سجل رحيم سترلينج 17 هدفًا في الدوري الإنجيلزي هذا الموسم وصنع 10 أهداف أخرى، وحصد جائزة أفضل لاعب صاعد هذا الموسم.
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أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام برايتون

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