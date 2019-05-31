رياضة

كيف سخر رئيس وادي دجلة من رحيل جروس؟

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص
كريستيان جروس
كريستيان جروس
علق ماجد سامى، رئيس نادي وادى دجلة، على رحيل السويسري كريستيان جروس، من نادي الزمالك، وذلك بعد أن طالب رئيس نادي الزمالك، جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.
وكتب ماجد سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جروس بيقبض 55 مليون جنيه غير البونص.. آسفين يا تاكيس". وقام رئيس الزمالك بإبلاغ أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة، بتوجيه الشكر لجروس وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، رافضًا أي محاولات لتجديد تعاقده مع الأبيض. وأعلن
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مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
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إيريكسين: لقب دوري الأبطال سيغير المنظور لتوتنهام

يرى النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، أن تتويج فريقه توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا سيغير من طريقة رؤية الجماهير للسبيرز، وارتبط اسم إيريكسين في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في وصول توتنهام للمرة الأولى إلى نهائي دوري الأبطال، وفشل إيريكسين مع توتنهام في المواعيد الكبرى من خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، موسم 2015- 2016، إلى جانب خسارة كأس الرابطة أمام تشيلسي عام 2015، والخروج مرتين من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرغب السبيرز في تغيير ذلك غدًا في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.
خالد-جلال

ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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جروس

رئيس الزمالك لجروس: تطلع من الملعب على المطار

انفجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك غضبًا، عقب تعادل فريقه أمام الإنتاج الحربي، في وجه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، حيث ذهب نحو ممر اللاعبين أثناء مرور المدرب وطالبه بالرحيل. وسقط الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره الإنتاج الحربي بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما، مساء الخميس، على استاد بتروسبورت والمؤجل من منافسات الجولة 31 من مسابقة الدوري الممتاز، ليرتفع بذلك رصيد الزمالك إلى 67 نقطة، يحتل بهم المركز الثالث في جدول الدوري، بينما وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 38 نقطة وبذلك يضمن الفريق البقاء رسميًا في مسابقة الدوري.
جروس

جروس يفاضل بين هذا الثنائي لمواجهة الإنتاج الحربي

يفاضل كريستيان جروس، المدير الفنى السويسري لفريق الزمالك، بين الثنائى المغربى خالد بوطيب وحميد أحداد، لقيادة هجوم الفارس الأبيض فى مباراته أمام الإنتاج الحربى، المقرر لها غدًا الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يدرس جروس عودة خالد بوطيب لهجوم الزمالك بعدما شارك فى الدقائق الأخيرة من مواجهة نهضة بركان بنهائى الكونفيدرالية، عقب عودته من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة، أو الإبقاء على حميد أحداد فى هجوم الزمالك بصفة أساسية، بعد المستوى المميز.
الزمالك-ونهضة-بركان المغربي (1- (2)

رئيس الزمالك: تحدثت مع اللاعبين وجروس مش هيكمل

قال رئيس نادي الزمالك، إنه كان سببًا في فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب نزوله شخصيًا للاعبين بين شوطي اللقاء، وتحفيزهم قبل الشوط الثاني، وطالبهم باللعب بروح كبيرة دون النظر أو تنفيذ تعليمات كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، كما طالبهم باللعب بروح وحماس كبير لأن ذلك سيكون السبب في الفوز بالبطولة. وأضاف رئيس الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن مسألة نزوله للاعبين كانت واجبة، خاصة بعد الأداء المتواضع الذي قدمه اللاعبون خلال الشوط الأول، مشيرًا إلى أن حديثه للاعبين كان طبيعيا.
جروس

«كاف»: جروس على بعد خطوة من كتابة التاريخ

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الضوء على المدير الفني لفريق نادي الزمالك السويسري كريستيان جروس، ومهاجمه محمود عبد المنعم كهربا، قبل المباراة المرتقبة أمام نهضة بركان في الكونفدرالية، إذ قال الموقع الرسمي للكاف: "جروس انضم إلى الزمالك في بداية هذا الموسم، كانت التوقعات مرتفعة، ويبدو أنه حقق توقعاته"، مضيفا: "جروس على بعد خطوة واحدة من كتابة التاريخ، حيث يطارد العملاق المصري أول لقب له في كأس الاتحاد الإفريقي، وهو أول لقب قاري له منذ عام 2003".
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