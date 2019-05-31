كيف سخر رئيس وادي دجلة من رحيل جروس؟

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

كريستيان جروس

علق ماجد سامى، رئيس نادي وادى دجلة، على رحيل السويسري كريستيان جروس، من نادي الزمالك، وذلك بعد أن طالب رئيس نادي الزمالك، جروس، بالخروج من ملعب بتروسبورت إلى المطار، بعد تعادل الأبيض أمام الإنتاج الحربي بهدف لمثله، ورفض رئيس الزمالك وجود جروس في غرفة ملابس اللاعبين، عقب انتهاء المباراة، مؤكدا أن عقده انتهى مع الزمالك، وأنه لن يدرب الفريق مرة أخرى، كما هاجم المدرب السويسري عقب اللقاء مرددًا عبارة: "اطلع على المطار يا فاشل"، علاوة على أن رئيس القلعة البيضاء توجه إلى غرفة خلع الملابس عقب المباراة، ليعلن رحيل جروس.

وكتب ماجد سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جروس بيقبض 55 مليون جنيه غير البونص.. آسفين يا تاكيس". وقام رئيس الزمالك بإبلاغ أمير مرتضي منصور، المشرف العام على الكرة، بتوجيه الشكر لجروس وعدم تجديد تعاقده الذي ينتهي اليوم الجمعة، رافضًا أي محاولات لتجديد تعاقده مع الأبيض. وأعلن