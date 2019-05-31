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غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
وفي سياق آخر، وجه "حسني" رسالة شكر إلى المخرج شريف عرفة، مؤكدا له أنه استفاد كثيرًا منه خلال تصوير فيلم "الممر". "الممر" فيلم من بطولة أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق وغيرهم من النجوم، ومن المقرر أن يتم طرحه في جميع دور السينما خلال عيد الفطر المبارك، ويتناول الفيلم قصص بطولات أفراد الصاعقة في الجيش
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«هنا القاهرة».. أول كلمة انطلقت بها الإذاعة المصرية

بمناسبة الاحتفال ببدء الإذاعة المصرية بثها لأول مرة، نتذكر في السطور التالية أمجادها خلال زمن الفن الجميل، عندما كان الراديو جزءًا أساسيًا من الروتين اليومى للأسرة، فكانت تلتف حول ذلك الصندوق السحري، الذي شكلت برامجه وعي كثير من الأجيال.. ساعة لقلبك، كلمتين وبس، همسة عتاب، أبلة فضيلة، ربات البيوت، لغتنا الجميلة، الأغانى الصباحية والصور الغنائية، عوف الأصيل، ألف ليلة وليلة، حفلات أم كلثوم، واستمعنا عبر أثيرها للقاءات مع عظماء مثل عباس العقاد، طه حسين، نجيب محفوظ، توفيق الحكيم، الشيخ الباقورى، ومحمد رفعت وغيرهم الكثير.
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«حكايتي» الحلقة 25.. مقتل والد «داليدا»

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتى" بأحداث ساخنة، "البارون" –جميل برسوم- وجد نفسه أمام قاتل ابنه وهو "سليم الطاهر" –جمال عبدالناصر- الذي حضر فرح ابنته "داليدا" -ياسمين صبري، على حفيد "البارون"، علي -أحمد صلاح حسني- واستل "البارون" سكينًا، وأخذ يقترب من "سليم"، وهو يفكر أن يطعنه، لكن "هيثم" لحقه، وأقنعه أن يتراجع عما يفكر فيه. "علي" لم يكن سعيدًا بحضور "سليم" الفرح إلا أن "داليدا" نجحت في إقناعه بأن ينسى الخلاف بين عائلتيهما، ثم طلبت من "نسرين" –هنادى مهنى– حجز غرفة في أحد الفنادق لـ"سليم".
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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مسلسل-حكايتى (6)

«حكايتي» الحلقة 25.. مقتل والد «داليدا»

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتى" بأحداث ساخنة، "البارون" –جميل برسوم- وجد نفسه أمام قاتل ابنه وهو "سليم الطاهر" –جمال عبدالناصر- الذي حضر فرح ابنته "داليدا" -ياسمين صبري، على حفيد "البارون"، علي -أحمد صلاح حسني- واستل "البارون" سكينًا، وأخذ يقترب من "سليم"، وهو يفكر أن يطعنه، لكن "هيثم" لحقه، وأقنعه أن يتراجع عما يفكر فيه. "علي" لم يكن سعيدًا بحضور "سليم" الفرح إلا أن "داليدا" نجحت في إقناعه بأن ينسى الخلاف بين عائلتيهما، ثم طلبت من "نسرين" –هنادى مهنى– حجز غرفة في أحد الفنادق لـ"سليم".
مسلسل-حكايتى (1)

«حكايتي» 24| مفاجأة غير متوقعة بفرح «على» و«داليدا»

انطلقت الحلقة الـ24 من مسلسل «حكايتي» بذهاب «على» يجسده أحمد صلاح حسني إلى «داليدا» تجسدها ياسمين صبري، واعترف لها بأنه أخطأ حينما تركها ورحل وأنه لا يستطيع أن يعيش بدونها، واتفق على تحديد موعد الزفاف، بينما تعرضت شقة «فريدة عسل» تجسدها وفاء عامر، للسرقة وذهبت إلى القسم لتحرير محضر، وذهبت «داليدا» إلى «البارون» يجسده جميل برسوم، وحاولت أن ترضيه وتؤكد له أنها ليس لها علاقة بماضي عائلتها، بينما قرر «سليم» يجسده جمال عبد الناصر، أن يذهب إلى «داليدا» لكي يرضيها خوفا من أن يموت دون أن يراها.
فيلم-الممر

صناع«الممر»:الفيلم مغامرة ومهمة أديناها على أكمل وجه

في أحد فنادق القاهرة، أقيم مؤتمر صحفي لفيلم "الممر" قبل طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر، بحضور أبطاله، وفي مقدمتهم النجم أحمد عز، والنجوم: هند صبري، إياد نصار، أحمد رزق، شريف منير، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، محمد جمعة، والشاعر أمير طعيمة الذي كتب الحوار وأغاني الفيلم، والمخرج الكبير شريف عرفة، والمنتج هشام عبدالخالق مالك شركة الماسة للإنتاج الفني المنتجة للعمل، وتحدثوا خلال المؤتمر عن كواليس تصوير العمل وأصعب المشاهد التي واجهتهم، وتوقعاتهم لمنافسة العمل في دور العرض في موسم صعب يتواجد فيه الكثير من النجوم.
محمد-رمضان-فيلم-الكنز

محمد رمضان بـ5 شخصيات في الجزء الثاني من «الكنز»

يعود النجم محمد رمضان في الجزء الثاني من فيلم "الكنز" لتقديم شخصية "علي الزيبق" والتي قدّمها في الجزء الأول من العمل والذي طُرح في دور العرض سبتمبر 2017. وكما اعتاد في الكثير من أعماله، يؤدي محمد رمضان أيضًا خلال أحداث الفيلم شخصيتين إضافيتين، يتنكر داخلهما للهروب من مقدم الدرك "صلاح الكلبي" ويُجسده عباس أبو الحسن، والذي يبحث عنه، وبذلك يصل مجموع الشخصيات التي يؤديها محمد رمضان داخل الفيلم إلى 5 شخصيات، بعد ظهوره بـ 3 شخصيات خلال أحداث الجزء الأول من الفيلم.
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