غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

تحرير:التحرير ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

أحمد صلاح حسني

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".

وفي سياق آخر، وجه "حسني" رسالة شكر إلى المخرج شريف عرفة، مؤكدا له أنه استفاد كثيرًا منه خلال تصوير فيلم "الممر". "الممر" فيلم من بطولة أحمد عز وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق وغيرهم من النجوم، ومن المقرر أن يتم طرحه في جميع دور السينما خلال عيد الفطر المبارك، ويتناول الفيلم قصص بطولات أفراد الصاعقة في الجيش