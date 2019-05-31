صلاح والفرصة الثانية في نهائي دوري الأبطال
٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
محمد صلاح
تبدد حلم نجم المنتخب الوطني محمد صلاح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بعد مشاركته في المباراة النهائية أمام ريال مدريد لمدة 25 دقيقة فقط، قبل التعرض لإصابة بسبب مدافع الريال سيرجيو راموس، ليخرج صلاح باكيًا ويخسر الليفر بنتيجة 3-1، لتتاح له فرصة العودة إلى النهائي من جديد بمواجهة توتنهام هذه المرة، غدًا السبت. نعم، لم يقدم صلاح نفس مستويات الموسم الماضي، بتراجع حصيلته التهديفية من 44 إلى 26 في جميع المسابقات، وفشله في التسجيل في 8 مباريات متتالية، إلا أنه سقط ضحية لمستويات العام الماضي فقط.
وصنع صلاح 8 أهداف في الدوري احتل بها المركز الثالث، في الوقت الذي تصدر فيه القوائم التالية: أكثر من سدد على المرمى بـ137 تسديدة وأكثر من خلق الفرص بـ68 فرصة وأكثر من خلق فرصا محققة للتسجيل بـ16 فرصة، وأكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم بواقع 322 مرة، وأكثر من أكمل المراوغات الناجحة بواقع 81 مراوغة.
وبالتالي
وصنع صلاح
8 أهداف في الدوري احتل بها المركز الثالث، في الوقت الذي تصدر فيه القوائم التالية: أكثر من سدد على المرمى بـ137 تسديدة وأكثر من خلق الفرص بـ68 فرصة وأكثر من خلق فرصا محققة للتسجيل بـ16 فرصة، وأكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم بواقع 322 مرة، وأكثر من أكمل المراوغات الناجحة بواقع 81 مراوغة.
وبالتالي يعد صلاح الأفضل في كل شق هجومي بين لاعبي ليفربول
والدوري الإنجليزي عدا صناعة الأهداف، ويعود صلاح إلى نهائي دوري الأبطال بمعنويات مرتفعة، خاصة أنه سجل 6 أهداف في آخر 9 مباريات.
ويدرك توتنهام جيدًا خطورة صلاح، الذي ساهم في فوز الليفر بنتيجة 2-1 في آخر مواجهة بين الفريقين بفضل رأسيته التي ارتطمت بتوبي ألديرفيرلد، وسجل في شباك السبيرز
هذا الموسم ثلاثة أهداف، وهو ما يسعى إلى تكراره من جديد غدا.