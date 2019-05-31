البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال مايو

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص

البورصة المصرية - أرشيفية

منيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 في المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 في المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.

وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من