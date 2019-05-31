البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال مايو
تحرير:أ.ش.أ
٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
البورصة المصرية - أرشيفية
منيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%.
وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 في المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 في المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من
وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.
ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 99ر20 %.
وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 9ر59 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 1ر32% والعرب على 8 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 7ر120 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 9ر10 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 67% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على6ر23% واستحوذ العرب على 4ر9% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 547ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 9ر99 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.