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البورصة تخسر 63.7 مليار جنيه خلال مايو

تحرير:أ.ش.أ ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٦ ص
البورصة المصرية - أرشيفية
البورصة المصرية - أرشيفية
منيت البورصة المصرية خلال تعاملات شهر مايو الحالي بخسائر بلغت نحو 7ر63 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 745 مليار جنيه، مقابل 7ر808 مليار جنيه خلال الشهر السابق له بانخفاض بلغ نسبته 9ر7%. وأظهر التقرير الشهرى للبورصة المصرية انخفاض أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 7ر7 في المائة ليسجل مستوى 31ر13771 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو 85ر7 في المائة ليبلغ مستوى 4ر597 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 17ر8 في المائة ليبلغ مستوى 84ر1521 نقطة.
وأشار التقرير إلى انخفاض قيم التداول خلال الشهر الحالي لتبلغ 5ر13 مليار جنيه من خلال تداول 065ر2 مليار ورقة منفذة على 300 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر17 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 734ر2 مليار ورقة منفذة على 310 ألف عملية خلال الشهر السابق له.ولفت إلى أن الأسهم استحوذت على 01ر79 % من
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مصر تشهد مؤتمر «مستقبل مراكز البيانات» يونيو المقبل

انطلاقا من أهمية صناعة مراكز البيانات، تعقد الدورة الثالثة لمعرض ومؤتمر مستقبل مراكز البيانات "The Future Of Data Center" تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، خلال الفترة من 16- 18 يونيو المقبل بالقاهرة، والذي يقام تحت شعار How The Big Player Play، وبزيادة في المشاركات من الشركات العالمية والمحلية والشركات الراعية بنسبة 40%، ومن المتوقع أن يشارك في دورة هذا العام أكثر من ألفي شخص على مدار أيام المؤتمر والمعرض، وأكدت 15 شركة عالمية حضورها ومشاركتها في جلسات المؤتمر التي تتجاوز 45 جلسة ويشارك فيها 60 متحدثا رئيسيا.
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يتم إصدارها قريبا.. ما سندات البنية التحتية؟

تعتزم الحكومة إصدار سندات البنية التحتية خلال النصف الثاني من العام المالي المقبل 2019- 2020، وذلك لأول مرة في مصر، بحسب "إنتربرايز"، ومن المخطط أن تكون السندات طويلة الأجل نسبيا وتوجه إلى مشروعات البنية التحتية بالدولة. وبدأت الحكومة في محادثات مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن إصدار السندات، وذلك لتنويع مصادر التمويل. وفي وقت سابق، أعلن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عن القيام بتسعير أول سند عالمي له، وأوضح أن السند يعكس طلب المستثمرين على الصعيد العالمي للاستثمارات المستدامة عالية الجودة.
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بوتين: روسيا ليست فريق إطفاء ولا تستطيع إنقاذ الجميع

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السيسي: لو أجلنا المشروعات للفترة الثانية مكناش عملناها

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