بطل موقعة برشلونة يخشى الغياب عن نهائي الأبطال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص

جيورجينو فينالدوم

أكد متوسط الميدان الهولندي جيورجينو فينالدوم، أنه سيشعر بالإحباط الكبير إذا لم يشارك أساسيا غدًا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وشارك فينالدوم في نهائي البطولة الأوروبية الموسم الماضي أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أنه لم يشارك سوى كبديل في مباراة برشلونة في إياب نصف النهائي هذا الموسم، والتي سجل خلالها هدفين من رباعية الريدز، وعن ذلك قال: "لا يوجد أي ضمان لمشاركتك في النهائي، ولكن سنرى، شعرت بالغضب لعدم المشاركة أمام برشلونة أساسيا، ولكن هذا طبيعي".

وأضاف الهولندي: "من الإشارات السيئة أن تشعر بالسعادة لجلوسك على مقاعد البدلاء، باستثناء في حال كنت عائدا من الإصابة. أرغب في المشاركة بأكبر عدد ممكن من المباريات، خاصة في لقاء مثل النهائي، الكل سيشعر بالإحباط في حال عدم المشاركة في تلك المواجهة". وتابع: "شعرت بالإحباط أمام برشلونة، ولكننا نلعب كفريق،