رياضة

بطل موقعة برشلونة يخشى الغياب عن نهائي الأبطال

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٧ ص
جيورجينو فينالدوم
جيورجينو فينالدوم
أكد متوسط الميدان الهولندي جيورجينو فينالدوم، أنه سيشعر بالإحباط الكبير إذا لم يشارك أساسيا غدًا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام، وشارك فينالدوم في نهائي البطولة الأوروبية الموسم الماضي أمام ريال مدريد في العاصمة الأوكرانية كييف، إلا أنه لم يشارك سوى كبديل في مباراة برشلونة في إياب نصف النهائي هذا الموسم، والتي سجل خلالها هدفين من رباعية الريدز، وعن ذلك قال: "لا يوجد أي ضمان لمشاركتك في النهائي، ولكن سنرى، شعرت بالغضب لعدم المشاركة أمام برشلونة أساسيا، ولكن هذا طبيعي".
وأضاف الهولندي: "من الإشارات السيئة أن تشعر بالسعادة لجلوسك على مقاعد البدلاء، باستثناء في حال كنت عائدا من الإصابة. أرغب في المشاركة بأكبر عدد ممكن من المباريات، خاصة في لقاء مثل النهائي، الكل سيشعر بالإحباط في حال عدم المشاركة في تلك المواجهة". وتابع: "شعرت بالإحباط أمام برشلونة، ولكننا نلعب كفريق،
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رابيو‎

مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
إيريكسن-لاعب-توتنهام

إيريكسين: لقب دوري الأبطال سيغير المنظور لتوتنهام

يرى النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، أن تتويج فريقه توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا سيغير من طريقة رؤية الجماهير للسبيرز، وارتبط اسم إيريكسين في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في وصول توتنهام للمرة الأولى إلى نهائي دوري الأبطال، وفشل إيريكسين مع توتنهام في المواعيد الكبرى من خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، موسم 2015- 2016، إلى جانب خسارة كأس الرابطة أمام تشيلسي عام 2015، والخروج مرتين من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرغب السبيرز في تغيير ذلك غدًا في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.
خالد-جلال

ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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دوري-ابطال-اوروبا

أتلانتا وإنتر يلحقان بركب المتأهلين لدوري الأبطال

ضمن 26 ناديًا التأهل إلى دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2019- 2020، ذلك الدور الذي يتأهل إليه مباشرة كل من حامل لقب البطولة إضافة إلى بطل الدوري الأوروبي، وأول 4 أندية في الدوريات الإسباني والإنجليزي والألماني والإيطالي، وأول فريقين في الدوري الروسي والفرنسي وبطل كل من الدوري البرتغالي والأوكراني والبلجيكي والتركي، ونظرًا لأن طرفي دوري الأبطال هذا الموسم- ليفربول وتوتنهام- ضمنا التأهل بالفعل من الدوري، فسيذهب مقعدهما إلى بطل الدوري النمساوي.
ليفربول - برشلونة (4)

أرقام من النسخة الأفضل في تاريخ دوري الأبطال

ما بين الصدمات والعودات التاريخية والمباريات المبهرة، كانت لقاءات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الذي يعد واحدا من أفضل نسخ البطولة على الإطلاق، على الرغم من خروج أندية كبيرة بحجم ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ وبرشلونة وفشلهم في الوصول إلى المباراة النهائية، وبشكل عام شهدت البطولة تسجيل 264 هدفًا في 124 مباراة بمعدل 2,94 هدف في المباراة الواحدة، وشهدت البطولة تسجيل 22 هدفًا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني وآخرها هدف لوكاس مورا لاعب توتنهام في شباك أياكس يوم الأربعاء الماضي.
اتحاد-جدة

"ريمونتادا" تشعل المنافسة بين اتحادي آسيا وأوروبا

تغنى الحساب الرسمي لدوري أبطال آسيا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بالريمونتادا التاريخية، التي قام بها فريق الاتحاد السعودي، أمام منافسه سيونغنام الكوري الجنوبي، عندما خسر العميد في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا عام 2004، على ملعبه ووسط جمهوره بثلاثة أهداف مقابل هدف، وظن الجميع أن المهمة قد حسمت وأن البطل سيكون هو سيونغنام الكوري، إلا أن لاعبي الفريق السعودي كان لهم رأي آخر، ونجحوا في تحقيق الفوز بخماسية نظيفة في مواجهة الإياب، ليكون إجمالي نتيجة المباراتين 5-4 لصالح فريق الاتحاد.
ليفربول - برشلونة (3)

ليفربول يعلن عن أسعار تذاكر نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، التفاصيل الكاملة للتذاكر المخصصة لجماهيره خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام أول يونيو المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، على استاد واندا ميتروبوليتانو، حيث حصل النادي على 16,613 تذكرة مخصصة لجماهير الفريق خلال المباراة النهائية، على الاستاد الذي يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع. وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن التذاكر التي حصل عليها النادي مقسمة 4 فئات، الأولى تمثل 5%، والثانية 21%، والثالثة 54%، والرابعة تبلغ 20%.
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