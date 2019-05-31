10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس في الزمالك

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ ص

خالد جلال

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.

وفي ما يلي نستعرض معلومات عن خالد جلال: - خالد جلال من أبناء منطقة العمرانية في الهرم بالجيزة. - لعب لنادي الزمالك في الفترة من 1986 وحتى 1995 في مركز الظهير الأيمن. - حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1986 كلاعب. - توج ببطولة الدوري 1988 كلاعب. - انضم لصفوف المنتخب ولكنه لم تكن له بصمات