رياضة

إبراهيموفيتش عن الانتقادات: أتناولها على الإفطار

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
قال النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه يتناول الانتقادات من أجل الإفطار والغداء، وذلك عقب تحقيق فريق لوس أنجلوس جالاكسي الانتصار على سبورتينج كانساس سيتي بهدفين دون رد، وسجل إبرا هدفًا وصنع آخر، بعد عودته من الإيقاف لمدة مباراتين بسبب مشادته مع حارس مرمى فريق نيويورك سيتي شين جونوسن، في خسارة فريقه بهدفين دون رد يوم 11 مايو الجاري، وأتى ذلك الإيقاف بعد تغريمه بسبب التمثيل، وأتت تلك العقوبة بعد مؤتمره الصحفي الذي هدد فيه مدافع ريال سالت ليك نيدوم أونيوها.
وقال إبراهيموفيتش: "الانتقادات موجودة في كل مكان، وأحبها كثيرا، أتناولها على الإفطار، ومن ثم على الغداء". ويحتل جالاكسي المركز الثاني في القسم الغربي بالدوري الأمريكي، بعد سلسلة من 4 هزائم تسببت في ابتعاده عن المتصدر والغريم لوس أنجلوس بـ6 نقاط. وأكد إبراهيموفيتش أن هدف فريقه هو إنهاء الموسم بطلا
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