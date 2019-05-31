ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

خالد جلال تولى الزمالك من قبل، وحقق نتائج رائعة مع أبناء ميت عقبة، وأعاد للفريق الأبيض هيبته في الموسم الماضي بعد الخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤١ ص

خالد جلال

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.

خالد جلال تولى الزمالك من قبل، وحقق نتائج رائعة مع أبناء ميت عقبة، وأعاد للفريق الأبيض هيبته في الموسم الماضي، ليحصد بطولة كأس مصر ويصالح جماهير ميت عقبة بعد الخروج من دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية، وخسارة لقب الدوري لصالح الأهلي. خالد جلال وُجد على رأس القيادة الفنية للزمالك لمدة 81 يوما فقط،