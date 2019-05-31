المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

رادار مرور

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

كما عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة وجودها بالشوارع والميادين، اليوم الجمعة، مع انتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور لإزالة أى أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها. حملات مرورية مكثفة لضبط «مساطيل» الطرق وانتشر رجال المرور بربوع