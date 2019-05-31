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لمس أكتاف25| المخدرات تقتل فارس وعايدة تنتقم من حمزة

تحرير:بيتر مجدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص
فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع في لمس أكتاف
فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع في لمس أكتاف
قدمت النجمة حنان مطاوع مع النجم فتحي عبد الوهاب واحدا من أقوى المشاهد في مسلسلات رمضان بعدما عرفت «عايدة» أن «حمزة» حرمها من الإنجاب، وكان يخدعها وجعلها تتناول أدوية «منع الحمل» طوال سنوات زواجهما، فأتت به وجلست كملكة على كرسي أعلى منه في غرفة نومهما وهو كان بمنزلة متهم ينتظر عقابه، وقدمت حنان مطاوع أداءً مذهلا ومشاعر متداخلة، بين إحساسها بالانكسار والقهر لعدم الإنجاب، و«الوحش» الذي أطلقته بقرارها الانتقام من حمزة في ابنه ياسين من زوجته الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، ورغم طلبه منها إبعاد الطفل عن الأمر، فإنها لم تستجب له.
المسلسل الذي ألفه هاني سرحان وأخرجه حسين المنباوي يدور حول نقص أو اختفاء الحب من حياة الناس، وكيف وهم يبحثون عنه يتسببون في الأذى لغيرهم. وشهدت الحلقة جرعة كبيرة من الحزن في بدايتها بصدمة عايدة التي حُرمت من الإنجاب، ونهايتها بموت فارس بسبب جرعة «إستروكس» جديدة كان أعلن حمزة أنه سيجربها
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احمد-صلاح-حسني

غداء على البحر يجمع أحمد صلاح حسني وياسمين صبري

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة جمعته مع الفنانة ياسمين صبري، وهما يتناولان الغداء أمام شاطئ البحر مباشرة، وقد علق على الصورة قائلا: "من كواليس مسلسل حكايتي، كنا بنحضر لمشهد اليوم". "حسني" يشارك "ياسمين" بطولة مسلسلها الرمضاني "حكايتي"، الذي حقق ردود أفعال جيدة للغاية، وأشاد به الكثير من المتابعين، الذين يحرصون على معرفة كل جديد بشأن قصة الحب التي تجمع بين "علي البارون" و"داليدا".
مسلسل-حكايتى (6)

«حكايتي» الحلقة 25.. مقتل والد «داليدا»

انطلقت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "حكايتى" بأحداث ساخنة، "البارون" –جميل برسوم- وجد نفسه أمام قاتل ابنه وهو "سليم الطاهر" –جمال عبدالناصر- الذي حضر فرح ابنته "داليدا" -ياسمين صبري، على حفيد "البارون"، علي -أحمد صلاح حسني- واستل "البارون" سكينًا، وأخذ يقترب من "سليم"، وهو يفكر أن يطعنه، لكن "هيثم" لحقه، وأقنعه أن يتراجع عما يفكر فيه. "علي" لم يكن سعيدًا بحضور "سليم" الفرح إلا أن "داليدا" نجحت في إقناعه بأن ينسى الخلاف بين عائلتيهما، ثم طلبت من "نسرين" –هنادى مهنى– حجز غرفة في أحد الفنادق لـ"سليم".
عمرو سلامة

عمرو سلامة: الإعلان عن أبطال «ما وراء الطبيعة» قريبا

أبدى المخرج، عمرو سلامة، حماسة كبيرة لمسلسله الجديد، "ما وراء الطبيعة"، والذي من المقرر أن يتم بثه عبر شبكة "نتفليكس" العالمية. العمل مبني على السلسلة الشهيرة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي كان سلامة يقرؤها منذ طفولته، وهي من أحب الأعمال الروائية إلى قلبه -بحسب تصريحاته لفضائية "الغد" اليوم الخميس- موضحًا أنه حلم بتحويلها إلى عمل منذ أن بدأ مسيرته في الإخراج، وأشار إلى أنه حصل على حقوق استغلالها منذ 13 سنة مع المنتج والمؤلف محمد حفظي. تدور أحداث المسلسل حول مغامرات طبيب أمراض الدم رفعت إسماعيل في عوالم ما وراء الطبيعة.
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خالد-.كمال

خالد كمال.. أبدع في تقديم «الضابط» بمسلسل لمس أكتاف

يتميز مسلسل «لمس أكتاف» بالأداء العالي لأبطال العمل، خصوصا فتحي عبد الوهاب في دور حمزة، وحنان مطاوع في دور «عايدة»، وينضم لكتيبة الأداء العالي في المسلسل الفنان خالد كمال الذي أبدع في تأدية دور الضابط على أفضل ما يكون خلال أحداث المسلسل، وربما يكون واحدا من أفضل من أدوا هذا الدور في السنوات الأخيرة، فتميز أداء خالد كمال بتقديم الشخصية كما هي دون مبالغات، دون انفعال زائد عن الحد أو محاولة إثبات شخصيته بالصوت المرتفع، بل استطاع خالد كمال الذي يؤدي دور ضابط شاب كفء يطارد ضباط المخدرات ويحاول حل لغز مقتل زملائه في كمين بمنتهى الهدوء.
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لمس أكتاف 24.. حمزة يوافق على زواج أدهم وغادة

وافق حمزة الذي يجسده الفنان فتحي عبد الوهاب، على زواج أدهم الذي يجسده الفنان ياسر جلال، بشقيقته غادة التى تجسدها الفنانة إيمان العاصي، وذلك فى أحداث الحلقة الرابعة والعشرين من مسلسل «لمس أكتاف» المذاع عبر فضائية CBC، وطلب حمزة من أدهم أن يقف فى ظهره ويسانده فى عمله؛ لأنه يشعر بالخطر، وعلى الجانب الآخر ذهب أدهم ليخلص شقيقته من بطش طليقها الذي يعتدي عليها بالضرب، وجعله يمضي على إيصالات أمانة ليتأكد أنه لن يفعل فى شقيقته أى شيء، وإذا فكر فى إيذائها سيقوم بحبسه.
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لمس أكتاف حلقة 8.. مواجهة قوية بين حمزة وسامر

بدأت الحلقة الثامنة من مسلسل "لمس أكتاف"، بمواجهة حادة بين "حمزة" الذي يُجسده الفنان فتحي عبدالوهاب، و"سامر" الذي يُجسده الفنان أحمد كشك، زوج شقيقته "غادة" التي تُجسدها إيمان العاصي، وذلك بعدما حاولت الانتحار لرفضها أن تُكمل حياتها معه، واصطحب "حمزة" رجاله معه وقطع طريق "سامر"، وأخبره بأنه سيقتص منه بعد طول انتظار، فكان رد "سامر" أنه لو كان رجلا يخشاه بالفعل لترك رجاله وأتاه بمفرده، فما كان من "حمزة" إلا أن منحه مسدسه، وجعله يوجهه نحوه، وطلب منه أن يُطلق عليه الرصاص إن كان يستطيع فعل ذلك، ولكن "سامر" لم يفعل.
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لمس أكتاف حلقة 7.. رسالة سرية من «أدهم» للشرطة

تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل "لمس أكتاف"، بشرط يطرحه "أدهم" الذي يُجسده الفنان ياسر جلال، على "عبدالمُنجي" الذي يُجسده الفنان شريف دسوقي، حيث طالبه بـ3 ملايين جنيه مقابل أن يُسلم نفسه للشرطة ويعترف بقتل أفراد كمين الشرطة، ثم يُرسل "أدهم" رسالة لـ"الضابط علاء" الذي يُجسده الفنان خالد كمال، عن طريق طفل صغير مجهول الهوية، وفيها أنه لو أراد أن يعرف من قتل زملاءه أن يُهاتفه على رقم محمول، وعلى الفور يخرج الضابط أمام قسم الشرطة للبحث عن "أدهم"، ولكنه لا يجده، وحينما هاتف "أدهم" أخبره أنه سيُسلمه نفسه ومعه أدلة براءته.
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