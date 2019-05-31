لمس أكتاف25| المخدرات تقتل فارس وعايدة تنتقم من حمزة

تحرير:بيتر مجدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥١ ص

فتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع في لمس أكتاف

قدمت النجمة حنان مطاوع مع النجم فتحي عبد الوهاب واحدا من أقوى المشاهد في مسلسلات رمضان بعدما عرفت «عايدة» أن «حمزة» حرمها من الإنجاب، وكان يخدعها وجعلها تتناول أدوية «منع الحمل» طوال سنوات زواجهما، فأتت به وجلست كملكة على كرسي أعلى منه في غرفة نومهما وهو كان بمنزلة متهم ينتظر عقابه، وقدمت حنان مطاوع أداءً مذهلا ومشاعر متداخلة، بين إحساسها بالانكسار والقهر لعدم الإنجاب، و«الوحش» الذي أطلقته بقرارها الانتقام من حمزة في ابنه ياسين من زوجته الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، ورغم طلبه منها إبعاد الطفل عن الأمر، فإنها لم تستجب له.

المسلسل الذي ألفه هاني سرحان وأخرجه حسين المنباوي يدور حول نقص أو اختفاء الحب من حياة الناس، وكيف وهم يبحثون عنه يتسببون في الأذى لغيرهم. وشهدت الحلقة جرعة كبيرة من الحزن في بدايتها بصدمة عايدة التي حُرمت من الإنجاب، ونهايتها بموت فارس بسبب جرعة «إستروكس» جديدة كان أعلن حمزة أنه سيجربها