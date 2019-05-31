إيريكسين: لقب دوري الأبطال سيغير المنظور لتوتنهام

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

كريستيان إيريكسين

يرى النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، أن تتويج فريقه توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا سيغير من طريقة رؤية الجماهير للسبيرز، وارتبط اسم إيريكسين في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في وصول توتنهام للمرة الأولى إلى نهائي دوري الأبطال، وفشل إيريكسين مع توتنهام في المواعيد الكبرى من خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، موسم 2015- 2016، إلى جانب خسارة كأس الرابطة أمام تشيلسي عام 2015، والخروج مرتين من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرغب السبيرز في تغيير ذلك غدًا في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.

وقال إيريكسين: "توتنهام كنادٍ، إذا نظرنا إليه نظرة تاريخية من حيث عدد الألقاب التي توج بها طوال تاريخه، والمكانة التي كان عليها، سنجد أن نهائي دوري الأبطال هو أمر جديد، سيغير النادي ومنظور الجماهير إليه، وكيف ترى الجماهير لاعبيه". وعن الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، قال: "لا أعرف ما إذا كان ذلك قدَرنا،