رياضة

إيريكسين: لقب دوري الأبطال سيغير المنظور لتوتنهام

٣١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
كريستيان إيريكسين
كريستيان إيريكسين
يرى النجم الدنماركي كريستيان إيريكسين، أن تتويج فريقه توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا سيغير من طريقة رؤية الجماهير للسبيرز، وارتبط اسم إيريكسين في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد، بعدما لعب دورًا بارزًا في وصول توتنهام للمرة الأولى إلى نهائي دوري الأبطال، وفشل إيريكسين مع توتنهام في المواعيد الكبرى من خسارة لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، موسم 2015- 2016، إلى جانب خسارة كأس الرابطة أمام تشيلسي عام 2015، والخروج مرتين من نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويرغب السبيرز في تغيير ذلك غدًا في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول.
وقال إيريكسين: "توتنهام كنادٍ، إذا نظرنا إليه نظرة تاريخية من حيث عدد الألقاب التي توج بها طوال تاريخه، والمكانة التي كان عليها، سنجد أن نهائي دوري الأبطال هو أمر جديد، سيغير النادي ومنظور الجماهير إليه، وكيف ترى الجماهير لاعبيه". وعن الوصول إلى نهائي دوري الأبطال، قال: "لا أعرف ما إذا كان ذلك قدَرنا،
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مانشستر يونايتد يقترب من ضم أدريان رابيو

بات مانشستر يونايتد الفريق الأوفر حظا للظفر بخدمات متوسط باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وأصبح بإمكان اللاعب الرحيل بالمجان، بعد رفضه تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي، ولم يشارك رابيو البالغ من العمر 24 عامًا، في أي مباراة في الدوري الفرنسي، منذ شهر ديسمبر الماضي، وحينها تم تجميده من قبل مدرب الفريق توماس توخيل لعدم تجديد تعاقده، ومنذ ذلك الحين يدرس الفرنسي كل الخيارات الممكنة قبل اتخاذ قراره الذي يبدو أنه توصل إليه بالفعل، ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن رابيو على استعداد لرفض عرض ريال بيتيس للانضمام إلى الشياطين الحمر.
خالد-جلال

ماذا قدم خالد جلال مع الزمالك في ولايته الأولى؟

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد، وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين، وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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10 معلومات عن خالد جلال خليفة جروس في الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني للفريق الأبيض بشكل رسمي بعد التعادل مع ضيفه الإنتاج الحربي، وأكد رئيس القلعة البيضاء أن خالد جلال سيقود التدريبات، موضحا أن المدرب السويسري كريستيان جروس عقده انتهى ولن يجدد وسيخرج للمطار ليعود لبلاده، وأوضح رئيس القلعة البيضاء أن جروس ظالم ورحيله أنقذ الزمالك من تجديد عقده لمدة شهرين وهو ما يكلف النادي نحو 12 مليون جنيه قيمة رواتب الجهاز الفني، مؤكدا أن جروس تجاهل عدة لاعبين، على رأسهم محمد حسن وأحمد مدبولي ومحمد عنتر، بجانب أيمن حفني.
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تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
جوارديولا

السيتي يدعم جوارديولا بـ230 مليون يورو لدوري الأبطال

تمكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي في آخر موسمين، إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الرئيسي الذي وصل إلى ملعب الاتحاد قادمًا من بايرن ميونخ في صيف 2016 من أجله، وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ويبدو أن الإدارة ستدعم المدرب الإسباني بقوة هذا الصيف من أجل الظفر باللقب الأوروبي الموسم المقبل، حيث أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الإدارة ستوفر لجوارديولا 230 مليون يورو للتعاقد مع مدافع واثنين من متوسطي الميدان إضافة إلى مهاجم.
ليفربول - برشلونة (5)

رسميًا.. يويفا يعلن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، (UEFA) أن الحكم السلوفيني دامير سكومينا سيقود النهائي الإنجليزي الخالص لدوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، باستاد واندا متروبوليتانو في مدريد في أول يونيو، ويعتبر سكومينا صاحب الـ(42 عامًا)، حكما دوليا منذ 2002، وأدار 4 مباريات في دوري الأبطال ومباراتين في الدوري الأوروبي هذا الموسم، وسبق لسكومينا إدارة نهائي الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد في 2017 وكأس السوبر الأوروبية بين تشيلسي وأتليتيكو مدريد عام 2012.
جوارديولا 2019 (2)

مانشستر سيتي مهدد بالغياب عن دوري أبطال أوروبا

بعد يوم واحد من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تحقيقا في خرق مانشستر سيتي لقوانين اللعب المالي النظيف، وفي حال أسفرت تلك التحقيقات عن ثبوت خرق السيتي لتلك القوانين بالفعل، فسيتم حرمان رجال بيب جوارديولا من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، أو أي مسابقة أوروبية أخرى، وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن اللجنة المكلفة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستطلب حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية لمدة عام هذا الأسبوع.
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