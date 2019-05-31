السجون تفرج عن 351 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص

مصلحة السجون

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 351 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 85 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 266 نزيلا إفراجا شرطيا. السجن 3 سنوات لشخص أخفى حشيش في بنطلونه بالإسكندرية يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء،