جريمة

السجون تفرج عن 351 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

تحرير:محمد رشدي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٠٤ ص
مصلحة السجون
مصلحة السجون
أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 351 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019. وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 85 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 266 نزيلا إفراجا شرطيا. السجن 3 سنوات لشخص أخفى حشيش في بنطلونه بالإسكندرية يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء،
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.رادار-مرور

المرور تضبط 1756 مخالفة تجاوز سرعة في 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة على المعدلات المسموح بها، خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى، وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1756 مخالفة خلال 24 ساعة، التقطتها الرادارات بالطرق السريعة، وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار، للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية، وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

حادث يشل حركة المرور أعلى طريق الفيوم الصحراوي

شهد طريق الفيوم الصحراوي، صباح اليوم الجمعة، كثافات مرورية، عقب انقلاب سيارة ملاكي وإصابة أحد الأشخاص، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى، تفاصيل الحادث ترجع إلى تلقي غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الفيوم الصحراوى، بوقوع حادث مروري، وإصابة أحد الأشخاص بسبب انقلاب سيارة، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
ضبط-حشيش

«الألماني» يقع في الكمين قبل بيع حشيش العيد

تمكنت القوات الأمنية بالقاهرة، في إطار محاصرة تجار المخدرات قبل عيد الفطر، من ضبط مسجل خطر بحوزته مواد مخدرة بهدف الاتجار، قبل بيعها على عملائه في حلوان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى ورود معلومات لقسم شرطة حلوان تفيد بقيام «مجدي م.»، مسجل خطر، وشهرته «الألماني» بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وتم ضبطه وبحوزته قطع من الحشيش المخدر، وزنت ربع كيلو، أثناء تواجده فى أحد الشوارع قبل بيعها على عملائه، وضبط هاتف محمول وسلاح نارى ومبلغ مالى.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بحلوان

أصيب 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة حلوان، بسبب خلافات الجيرة، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتمكنوا من السيطرة على أطرافها، وتحرر محضر بالواقعة. تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة حلوان، من الأهالى، بنشوب مشاجرة بالاسلحة النارية، بين عائلتين بدائرة القسم، أسفرت عن وقوع 10 مصابين من الطرف الثاني. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وحررت المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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الارهابى-بهاء-على (1)

بهاء علي.. الذراع اليمنى لهشام عشماوي ومسؤول تأمينه

في الوقت الذي سلمت فيه السلطات الليبية إلى مصر، الإرهابي هشام عشماوي، وصل على نفس الطائرة إرهابي لا يقل خطورة عن سابقه، وهو الإرهابي بهاء علي عبد المعطي، الرجل الذي كان مختصًّا بجمع المعلومات عن الشخصيات التي ترغب في الجلوس مع هشام عشماوي، حيث شارك "بهاء" وهو عضو بتنظيم "مرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية، وكان يقود جهاز الأمن الداخلي الخاص بالتنظيم، وعلى رأس مسؤولياته تأمين هشام عشماوي، وكذا مقابلة واختبار المنضمين الجدد للتنظيم، وتغيير أسمائهم، ووصمهم بأسماء حركية.
السجون (2)

الإفراج عن 324 سجينا تنفيذا للعفو الرئاسي

باشر قطاع مصلحة السجون، اليوم الخميس، الإفراج عن 324 نزيلا غادروا محبسهم بموجب عفو رئاسى، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقى مدة العقوبة، لبعض المحكوم عليهم المستوفين شروط العفو؛ بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019، حيث عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 62 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الإفراج عن سجناء

رحلة 9 ضباط من السجن 7 سنوات إلى العفو الرئاسي

بدأت حكاية الضباط التسعة حين تم اتهامهم بقتل 4 مواطنين بينهم سيدة وثلاثة من أسرة واحدة عن طريق الخطأ بعد الاشتباه بهم كمطلوبين أمنيًا فى مارس 2015، بأن أطلقوا النار عليهم أثناء تواجدهم في سيارة ملاكي خلف أحد المصانع في منطقة المحلة الكبرى بالغربية، وفتحت النيابة حينها تحقيقات موسعة في القضية، ومنها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكما غيابيا بحق المتهمين في 2017، ثم محكمة النقض التي أصدرت حكمًا نهائيًا بالسجن 7 سنوات للضباط بعد أن رفضت طعنهم على حكم الجنايات، في مارس من العام الحالي.
قطاع-مصلحة-السجون

العفو الشرطي عن 476 سجينا والإفراج عن 170 آخرين

استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192/ 2019 الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019، أفرج قطاع مصلحة السجون عن 476 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وعقد قطاع السجون لجانا عدة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 170 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
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