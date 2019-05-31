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الحلقة الـ25 «قمر هادي».. كشف سر زوجة هادي الحقيقية

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
مسلسل قمر هادي
مسلسل قمر هادي
بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «قمر هادي» باتصال هاتفي من "فيليب" تامر فرج، لزوجة هادي، داليا مصطفى، يخبرها فيه بقتله شقيقتها، ثم ينهي مكالمته مرسلا إليها شريط فيديو له وهو يعذب شقيقتها حتى الموت، وفي نفس الوقت يدخل "هادي" غرفة زوجته ليجد صورا لهما معًا، وتعترف داليا مصطفى أخيرًا بأنها زوجته الحقيقية وليست يسرا اللوزي، كما كانت تحاول إيهامه طوال الفترة السابقة. وبينما وقف "هادي" يلوم زوجته على خداعه، رفضت هي أن تعترف بالذنب وأخبرته بأن أنانيته ورغبتها في حماية ابنتها هما السبب في هذه المؤامرة، التي دفعت شقيقتها الثمن فيها وماتت.
وتطورت الحلقة بعد معرفتنا بتفاصيل المؤامرة التي دبرها فيليب للانتقام من "هادي" هاني سلامة، مستغلا ابنته "فيروز" ريم عبد القادر، لإجبار أهل "هادي" على التحالف معه، كي يقنعوا "هادي" بأنه مجنون وفاقد الذاكرة، كل ذلك في سبيل الانتقام من "هادي" وسرقة مخدرات "قمر" التي يصنعها "هادي". وانتهت الحلقة بالطفلة
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سوبر ميرو «25».. سمير غانم يكتشف حقيقة ابنته

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل سوبر ميرو باكتشاف "سوبر ميرو" إيمي سمير غانم، أن مختطفي الطفل "سولي" هم عصابة "سواهي ودواهي"، فدبرت خطة مع "هدهد" حمدي الميرغني، للقبض على زعيم العصابة "سورس" محمد حسني، وبالفعل نجحت في استعادة الطفل "سولي" وإلقاء القبض على "سورس" وكل عصابات خطف الأطفال التي يتعاون معها. في الوقت ذاته أثبتت سوبر ميرو طيبتها الشديدة بعد أن أنقذت "سولي" ابن "الفاجر" زعيم العصابة الذي يحاول منذ فترة أن يقتلها كي ينتقم لهزيمة العصابة على يديها أكثر من مرة.
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لمس أكتاف25| المخدرات تقتل فارس وعايدة تنتقم من حمزة

قدمت النجمة حنان مطاوع مع النجم فتحي عبد الوهاب واحدا من أقوى المشاهد في مسلسلات رمضان بعدما عرفت «عايدة» أن «حمزة» حرمها من الإنجاب، وكان يخدعها وجعلها تتناول أدوية «منع الحمل» طوال سنوات زواجهما، فأتت به وجلست كملكة على كرسي أعلى منه في غرفة نومهما وهو كان بمنزلة متهم ينتظر عقابه، وقدمت حنان مطاوع أداءً مذهلا ومشاعر متداخلة، بين إحساسها بالانكسار والقهر لعدم الإنجاب، و«الوحش» الذي أطلقته بقرارها الانتقام من حمزة في ابنه ياسين من زوجته الأخرى كاميليا (سمر مرسي)، ورغم طلبه منها إبعاد الطفل عن الأمر، فإنها لم تستجب له.
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