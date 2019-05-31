الحلقة الـ25 «قمر هادي».. كشف سر زوجة هادي الحقيقية

تحرير:حليمة الشرباصي ٣١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

مسلسل قمر هادي

بدأت الحلقة الـ25 من مسلسل «قمر هادي» باتصال هاتفي من "فيليب" تامر فرج، لزوجة هادي، داليا مصطفى، يخبرها فيه بقتله شقيقتها، ثم ينهي مكالمته مرسلا إليها شريط فيديو له وهو يعذب شقيقتها حتى الموت، وفي نفس الوقت يدخل "هادي" غرفة زوجته ليجد صورا لهما معًا، وتعترف داليا مصطفى أخيرًا بأنها زوجته الحقيقية وليست يسرا اللوزي، كما كانت تحاول إيهامه طوال الفترة السابقة. وبينما وقف "هادي" يلوم زوجته على خداعه، رفضت هي أن تعترف بالذنب وأخبرته بأن أنانيته ورغبتها في حماية ابنتها هما السبب في هذه المؤامرة، التي دفعت شقيقتها الثمن فيها وماتت.

وتطورت الحلقة بعد معرفتنا بتفاصيل المؤامرة التي دبرها فيليب للانتقام من "هادي" هاني سلامة، مستغلا ابنته "فيروز" ريم عبد القادر، لإجبار أهل "هادي" على التحالف معه، كي يقنعوا "هادي" بأنه مجنون وفاقد الذاكرة، كل ذلك في سبيل الانتقام من "هادي" وسرقة مخدرات "قمر" التي يصنعها "هادي". وانتهت الحلقة بالطفلة